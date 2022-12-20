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CHP'li Sarıbal'dan Uludağ için 'referandum' çağrısı

SİYASET 20.12.2022, 12:41
CHP'li Sarıbal'dan Uludağ için 'referandum' çağrısı

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Uludağ Alan Başkanlığı kurulmasıyla ilgili kanun teklifine tepki göstererek, "Uludağ'ın dengesini bozmadan korumak zorundayız." dedi.ANKARA (İGFA) - CHP'li Sarıbal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Uludağ'ın, 2500 metre yüksekliğe sahip, yaz ve kış turizminin yapıldığı önemli bir bölge olduğunu söyledi.

Türkiye'nin ve dünyanın sayılı güzelliklerine ev sahipliği yapan Uludağ'ın, iktidarın rant politikasına kurban edilmek üzere olduğunu ileri süren Sarıbal, "Uludağ, Milli Parklar Kanunu'na göre yönetilmektedir. Uludağ'da her şeye Milli Parklar Genel Müdürlüğü karar veriyor. Bölgede 1300 çeşit bitki florası var ve bunun 170'i Türkiye'ye ait, bu 170 bitki çeşidinden 34'ü dünyanın başka hiçbir yerinde yok. Buranın bir kanunu var ve iddia edildiği gibi bir yetki karmaşası da yoktur. Biz, getirmek istediğimiz alan başkanlığı ile bu güzellikleri yok ediyoruz. Buranın dengesini bozmadan korumak zorundayız. Sınırsız turist, sınırsız insan olmaz. Kullanma ve koruma dengesini hayata geçirmeliyiz." diye konuştu.

Sarıbal, dağ turizmi ve ekoturizm ile dünyanın sayılı alanlarından olan Uludağ'ın, Alan Başkanlığı adı altındaki bir sisteme dahil edilmesinin, bölgeye yapılacak en büyük kötülük olacağını belirtti.

"Bu müthiş potansiyel, doların yeşiline kurban edilemez" diyen CHP'li Milletvekili Sarıbal, "Bursa milletvekillerine çağrım; bu teklifi Meclis gündemine getirmeyin. Uludağ bir ekosistemdir ve bütün canlılara ait bir alandır. Bursa'yı seven bir milletvekili bunu gündeme bile getirmemelidir. Madem kendinize güveniyorsunuz konuyla ilgili Bursa'da referandum yapalım" dedi.

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