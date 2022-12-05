CHP'li Sarıbal'dan 'Uludağ Alan Başkanlığı' tepkisi

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, AK Parti milletvekillerinin, Uludağ Alan Başkanlığının kurulmasıyla ilgili kanun teklifine tepki gösterdi.ANKARA (İGFA) - CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, teklifte 11 AK Parti milletvekilinin imzasının bulunduğunu belirterek, "Bu tasarı Uludağ'ı yandaşlara, bir grup turizmciye peşkeş çekme, Uludağ'ın doğal, tarihsel, kültürel alanlarını ticarete ve ranta konu etme yasa tasarısıdır. O yüzden AK Parti milletvekili arkadaşlarımı duyarlılığa çağırıyorum." diye konuştu.

Uludağ'ın sadece Bursa'daki 3,5 milyon insanın değil 84-90 milyon nüfuslu Türkiye'nin ve dünyanın en önemli alanlarından biri olduğunu belirten Orhan Sarıbal, bu bölgenin kendine ait flora ve faunasının bulunduğunu kaydetti. Uludağ'ın yönetiminde yetki karmaşası olduğu gerekçesiyle böyle bir kanun teklifi hazırlandığının söylendiğini, ancak bunun doğru olmadığını savunan Sarıbal, "Onların Uludağ Alan Başkanlığı dediği iş 'Uludağ Talan Başkanlığı' olarak hayata geçecek" değerlendirmesinde bulundu

CHP'li Sarıbal, teklifin geri çekilmesini istedi.