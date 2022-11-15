CHP'li Sarıbal: Alevi inancı torbaya sığmaz!

CHP Bursa Milletvekili ve PM Üyesi Orhan Sarıbal, Mecliste görüşmeleri devam eden torba yasasındaki Alevilere yönelik düzenlemelere ve “Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı” kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine tepki gösterdi.BURSA (İGFA) - CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, TBMM Genel Kurulu gündeminde bulunan Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ndeki, cemevlerine yönelik düzenlemeleri içeren maddelerin geri çekilmesini istedi.

“Alevi inancına kafalarına göre bir elbise dikmek istiyorlar” diyen Milletvekili Sarıbal, “Bunu kabul etmiyoruz. Torba yasadaki maddeler oylanmadan geri çekilmeli, Cumhurbaşkanlığı Kararı iptal edilmeli. Alevi toplumunun talepleri dikkate alınarak yeni bir düzenleme getirilmeli” diye konuştu.

"İNANCI TARİF YETKİNİZ YOK"

Her iki düzenlemenin de Alevi inancını “kültürel faaliyet” seviyesine indiren ve bir inanç olarak kabul etmeyen düzenlemeler olduğunu ifade eden Sarıbal, hiç kimsenin inançları tarif hakkı olmadığını vurguladı.

Sarıbal, Alevilerin sorununun elektrik ve su meselesi olmadığını dile getirerek, Alevilerle ilgili maddelerin tekliften çıkarılmasını talep etti.

Getirilen torba kanun teklifinin hem usul açısından hem içerik açısından yanlış olduğunu belirten Sarıbal, “Alevilerin temel hak ve taleplerini görmezlikten gelen bir tutumla ortaya çıkmış bir kanun teklifi. Alevilerin yıllardır talep ettiği haklarını hiç alakasız maddelerin barındıran Torba kanunun teklifinin içine atmak 35 milyon insanı, kendini Alevi olarak gören tarif eden insanlara karşı büyük bir ayıp ve hakarettir. 35 milyon insanın yaşam biçimini, kültürünü, inancını bir torba kanun teklifinin içine atarak, yanına hiç alakasız şeyleri koyarak iktidarın tam da anlatmak istediği bir yöntem. İtibarsızlaştırma, ciddiye almama, istediği gibi hareket etme. Alevi toplumunun değerleri, inancı, kültürü, felsefesi torba kanunla değiştirilemez, torba kanun içine konulamaz” dedi.