CHP'li Öztürk Yenişehir çiftçisinin sorununu TBMM'de gündeme getirdi

CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, Bursa'nın Yenişehir ilçesinde 5 bine yakın çiftçinin yaşadığı sorunlara ilişkin TBMM Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu.BURSA (İGFA) - Bursa’nın Yenişehir ilçesinde Ziraat Odası kayıtlarında yaşanan aksaklıklar 5 bine yakın çiftçiyi mağdur etti. Çiftçiler emeklilik için gerekli prim günlerini tamamlamış olsalar da SGK kayıtların gerekli şekilde tutulmadığını gerekçe göstererek, emeklilik hakkı kazanmış çiftçileri emekli etmedi.

Çiftçilerin yaşadığı sorun İYİ Parti’nin ‘Bursa ili Yenişehir Ziraat Odasına kayıtlı bulunan çiftçilerin yaşadığı sorunların araştırılması’ şeklindeki önerisiyle Meclis Genel Kurulu’na taşındı.

CHP adına söz alan Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, “AK Parti’nin 20 yıllık iktidarında tarım da bitti, çiftçi de bitirildi. Tarım Cumhuriyet’in ilk yıllarında ülkenin dinamiğiydi, şimdi AKP iktidarlarında üvey evlat oldu.Genç kuşak toprağını terk edip şehre göçtü, kalanlar ise ne ekecek para buldu ne de ektiğini satacak. Çiftçi perişan, pazarda maydanozu yarım kestiren şehirdeki tüketici de daha perişan… Köylü ne yapsın?” diyerek çiftçilerin yaşadığı sorunları sıraladı.

Mazot fiyatının son bir yıla göre neredeyse iki katından fazla arttığını, son bir yılda besi yemi fiyatının yüzde 50’den fazla artış gösterdiğini belirten Öztürk, zirai ilaçların ise pahalılık nedeniyle ulaşılamaz olduğunu söyledi.

ÇİFTÇİNİN KULLANDIĞI SULAMA ÜCRETİ YÜZDE 50 ZAMLANDI

Üreticiler açısından en önemli maliyet kalemlerinden bir diğerinin sulama ücretleri olduğunu söyleyen Öztürk, Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından işletilen sulamalarda, bölgelere göre değişmekle birlikte su ücretlerinde yüzde 50’den fazla oranda artış gösterdiğinin altını çizdi. Öztürk, tüm tarife grupları için geçerli olmak üzere çiftçilerin tamamen kendi imkânlarıyla kullandıkları yeraltı suyu ücretlerine de yüzde 50’ye yakın zam geldiğini söyledi.

Yenişehir’de yaşanan soruna ilişkin Öztürk açıklamalarında şunları kaydetti:

“Yenişehir ilçemizde 5 bine yakın çiftçimizki bu aileleriyle birlikte 20 bin kişi eder, mağdur durumdalar.Emeklilik hakkı kazanmışlar ama maaş alamıyorlar.Varlar ama yoklar. Niye? SGK mevzuatı gereğince Tarım Bağ-Kur’undanSGK'da tescili bulunan çiftçilerimiz, ödedikleri prim veyahut sattıkları ürünlerden kesilen primler sayesinde Tarım Bağ-Kur’undan emekli olabiliyor. Bu kayıtla birlikte SGK'ya prim ödüyor, ödediği primler sayesinde de yıllarca devletin sağlık hizmetlerinden yararlanıp emekli oluyor. Yenişehir Ziraat Odasında tüm işlemleri yapabilen çiftçilerimiz, bu kayıtlar usulüne uygun tutulmadığı gerekçesiyle, kimi çiftçilerin ödediği prim gün sayısı 9 bin günden 6 bin güne, kimi çiftçilerin 7200 günden 3 bin güne, kimi çiftçilerin ise 5400 günden 300 güne indirilerek Yenişehir çiftçisi büyük bir mağduriyetle baş başa bırakılıyor. Defalarca her yolu denediler bir sonuç alamadılar.SGK ile Yenişehir Ziraat Odası arasında sıkışıp kaldılar.Bu sorunun ivedilikle çözülmesi için Yüce Meclisimizin harekete geçmesini talep ediyor. ‘Köylü milletin efendisidir’ diyorum”