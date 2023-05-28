CHP'li Öztrak'tan 'balkon' freni! Kimse oldu-bitti yaratmasın!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, seçimin en kritik aşamasında olduklarını belirterek, "Sonuçlar kesinleşinceye kadar kimse 'oldu-bitti' yaratmasın" dedi.ANKARA (İGFA) - CHP Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, sandıkların kapanması sonrasında basın toplantısı düzenledi.

Seçimin en kritik aşamasında olduklarını belirten Öztrak, oylara, oy çuvallarına, ıslak imzalı tutanaklara sahip çıkma meajı verdi.

Tüm yetkilileri sağduyulu davranmaya ve görevlerini yapmaya davet eden Öztrak, parti sandık görevlilerine ve müşahitlerine de vazifelerini bir kez daha hatırlatıp "Islak imzalı sandık tutanaklarını Genel Merkezimize hızla ulaştıracaksınız, bütün bu işlemler bitene kadar görevinizin başından ayrılmayacaksınız" dedi.

"Devletin resmi ajansı tarafından açıklanan ilk sonuçların nasıl manipüle edildiğini ve hızla değiştiğini gördük" diyen Öztrak, "Sonuçlar kesinleşinceye kadar kimse bir oldu-bitti yaratmasın, balkon konuşmalarıyla suyu bulandırmaya kalkışmasın" dedi.

Öztrak ayrıca saat 19.00'da yapacakları açıklamanın da beklenmesini istedi.

https://youtu.be/6YPm_-Jj71I