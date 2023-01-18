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CHP'li Özkoç: Tarih millet için değil, koltuk için belirlendi

SİYASET 18.01.2023, 17:56
CHP'li Özkoç: Tarih millet için değil, koltuk için belirlendi

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14 Mayıs'ı hedef gösteren açıklamasına göndermede bulunarak, "6 Nisan'dan sonraki seçim Saray ve senin koltuğun içindir, sen kendin için bir seçim tarihi belirledin" ded,ANKARA (İGFA)- CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Meclis'te basın toplantısı düzenledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimin 14 Mayıs'ta yapılacağına dair açıklamasına, TBMM'deki basın toplantısında yanıt veren Özkoç, emeklilikte yaşa takılanların (EYT) en az 3 aylık maaşının yok edildiğini öne sürerek, EYT'lilerin mağduriyetinin devam ettiğini söyledi. Özkoç, EYT kapsamının başlangıç tarihi konusunda ise mücbir sebepten dolayı sigortalı olamayanlar bulunduğunu belirtti. 

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, açıklamasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, bugünkü AK Parti Grup Toplantısı'nda, kendisini alkışlayan komutanları eleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sözlerini iade ettiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim tarihi için Mayıs'ın 14'ünü gösterdiğini belirten Özkoç, "Biz '6 Nisan'dan önce seçim olursa bu millet içindir. 6 Nisan'dan sonraki seçim saray ve senin koltuğun içindir.' dedik. Sen milleti düşünmediğin için kendin için bir seçim tarihi belirledin ve biz millet olarak buna uymak zorundayız. Ama bu millet, umut ediyorum ki son kez senin aldığın bir karara uymak zorunda kalır. Umut ediyorum ki Türkiye, ortak akılla hareket eden parlamenter sistemde, güçler ayrılığında tekrar güçlü, itibarlı bir Türkiye Cumhuriyeti noktasına gelir." sözlerini sarf etti.

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Özkoç, altılı masanın, seçim tarihi açıklandığında adayını açıklayacağını duyurduğu hatırlatılarak, adayın yakın zamanda gündeme gelip gelmeyeceği sorusunu a "Biz zaten bir takvim açıkladık. Ayın 30'unda tekrar bir araya gelecekler. Ocak ayından sonra adayı da açıklayacaklar. Milletimiz zaten bir adayı değil bir iradeyi bekliyor." şeklinde yanıtladı.

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