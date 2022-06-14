CHP'li Özkan: Zeytinliklere karşı kaç firmaya madencilik ruhsatı verildi

CHP Bursa Milletvekili Prof.Dr.Yüksel Özkan, zeytinlik alanların madencilik firmaları tarafından kullanımına izin veren ve yaklaşık 2 ay süre sonunda Danıştay 8.Dairesi tarafından yürütmeyi durdurma kararı verilen söz konusu alanlarda, hangi firmalara madencilik ruhsatı verildiğini, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'e sordu.BURSA (İGFA) - CHP Bursa Milletvekili Prof. Dr. Yüksel Özkan, meclise sunduğu soru önergesinde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ‘den 01 Mart 2022 ile 20 Nisan 2022 tarihleri arasında, madencilik firmalarına verilen ruhsatlar hakkında bilgi istedi.

Resmi Gazete'nin 01/03/2022 günü 31765 sayısında yayınlanarak yürürlüğe giren Maden Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile "Tapuda zeytinlik olarak kayıtlı olan alanların madencilik faaliyetlerine açılmasına" izin verildiğini,ancak söz konusu maddenin Danıştay 8. Dairesi tarafından yürütmenin durdurulmasına karar verildiğinin altını çizen Özkan, bu kısa zaman diliminde “kaç firmaya” madencilik ruhsatı verildiğini Bakan Dönmez’e sordu.

ZEYTİNCİLİK YASASINI 9 KEZ DEĞİŞTİRMEK İSTEDİLER

CHP Milletvekili Özkan, madencilik firmalarına açılan ve tahrip edilen arazilere dikkat çekti. Milletvekili Özkan, "AK Parti iktidarında zeytincilik yasasının tam dokuz kez değiştirilmek istendiğini ancak bu çalışmaların çevre örgütleri ve muhalefet olarak bizler tarafından oluşturulan baskılar ile geri püskürtüldü" dedi.

BU KAÇINCI KATLİAM

"Kuzey Anadolu Otoyolu ve İstanbul Havalimanı inşaatında binlerce hektar orman, Kazdağlarında katledilen 400 bin ağaç, Bursa Kirazlıyayla’daki orman kıyımı, Bergama, Balıkesir, Niğde, Fatsa’da oluşan siyanür havuzları, derelerimizi kurutan 686 adet HES projesi, Mersin’de devam eden nükleer enerji santrali inşaatı ve yüzlerce proje ile hükümet adeta doğaya karşı savaş açmıştır" diyen Özkan, "Zeytinlik alanlara bile madencilik ruhsatı verecek kadar gözü dönmüş olan iktidar, bu zaman diliminde kimlere madencilik ruhsatı vermiştir, merak ediyoruz" dedi.