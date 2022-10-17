CHP'li Özkan'dan TBMM'ye 'yoksulluğu araştıralım' önergesi

CHP Bursa Milletvekili Prof. Dr. Yüksel Özkan, ülkemizdeki yoksulluğun boyutlarının araştırılması, yoksulluktan etkilenen aile ve çocukların sorunlarının tespiti ve çözüm yollarının bulunması amacıyla TBMM’ye Meclis Araştırma Önergesi sundu.BURSA (İGFA) - CHP Bursa Milletvekili Prof. Dr. Yüksel Özkan, Meclis Araştırma Önergesi'nde “Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’ın, yolsuzlukların olmadığı, rüşvetin olmadığı, yoksulluğun Allah'ın izniyle olmayacağı bir Türkiye'yi biz hallederiz,bunu biz yaparız,şu an itibarıyla onun hazırlığı içindeyiz” sözlerini anımsatarak, "Bunu 20 yıl önce söylediler, gelin buyurun 20 yıl sonunda bunun neresindeyiz, araştıralım" çağrısında bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın verilerinin yoksulluğun giderek derinleştiğini gözler önüne serdiğine dikkat çeken Özkan, oturulamayacak derecede bakımsız ve sağlıksız hane sayısının 16 bin 424’e ulaştığını, 10 bin 498 hanenin çocuklarının öz bakımını kendi imkanları ile sağlayamadığını,2 milyon 345 bin hanenin elektrik faturasını, 330 bin 804 hanenin ise doğalgaz faturasını ödeyemediğini belirtti.

Asıl önemli olanın ise, muhtaç hanelerde yaşayan 21 bin 130 çocuğun yardıma muhtaç olduğunu söyleyen Özkan, çocukların beslenme ve öz bakımını kendi imkanları ile sağlayamayan yoksul ailelerin artışta olduğunu sözlerine ekledi.

YOKSULLUK SINIRI 22 BİN 442 TL

Türk-İş tarafından yapılan araştırmaya göre, 4 kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için ihtiyacı olan paranın yani açlık sınırının 6 bin 590 TL'ye ulaştığı,aynı araştırmada yoksulluk sınırının ise 22 bin 442 TL olduğunu dile getiren Özkan, çocuklarınyoksulluklakarşılaşma ve olumsuz etkilerine maruz kalma riski yetişkinlere oranla daha yüksek olduğunu,yoksulluk içinde yetişen çocuklarınsağlık, eğitim gibi en temel hizmetlere erişimlerinin ise çok kısıtlı olacağını dile getirdi.

OECD’ninverilerine göre, çocuk yoksulluğu konusunda üye ülkelerin ortalaması yüzde 12,8 iken, Türkiye’de bu oranın yüzde 20’nin üzerine çıktığını belirten Yüksel Özkan, çağrısını yenileyerek “buyurun, 20 yılda yoksullukta neredeyiz, hep birlikte araştıralım,dedi.