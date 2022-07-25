CHP'li Özkan Cumhur İttifakı'na seslendi: Cezalandırdığınız İzmit halkı!

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Kocaeli'nin İzmit ilçesi için Cumhur İttifakına seslendi. Özkan, "Başkanı değil, İzmit halkını cezalandırıyorsunuz" dedi.KOCAELİ (İGFA) - CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in araç satın alım talebini reddeden Cumhur İttifakı grubuna seslenerek, “Cezalandırdığınız başkanımız değil İzmit halkıdır” dedi

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in, bu kentin insanlarına hizmet edecek olan hizmet araçlarının satın alınması talebi AK Parti ve MHP’lilerin oylarıyla reddedilirken destek mesajlarının da ardı arkası kesilmiyor.

Hem yerel hem de ulusal medyada büyük yankı uyandıran bu adaletsizliğe son olarak CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan ses oldu.

İLK SEÇİMDE FATURASINI HALK SİZE KESECEK

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Cumhur İttifakı grubuna seslenen CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, “Cezalandırdığınız başkanımız değil İzmit halkı. Bu unutulmaz. İlk seçimde bu engellemelerin faturasını halk size kesecek” ifadelerini kullandı.