CHP'li Özel'den 'Emin Şen' iddiası

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkındaki iddialarına yönelik TBMM'de yaptığı açıklamasında geçen ismi İçişleri Bakanlığı reddetti.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 'trol ordusu' olduğunu iddia eden CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, bu ordunun finansmanının Soylu'nun Bakanı olduğu dönemlerde İçişleri Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile bazı belediyeler tarafından oluşturulduğunu öne sürdü.

TBMM'de basın açıklaması yapan CHP'li Özel, İçişleri Bakanlığı Müşaviri olduğuna dair Bakanlık web sitesinden aldığı bilgileri paylaştığı Emin Şen'in, Süleyman Soylu'nun AK Parti'de Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olduğundan beri "il il dolaşıp sosyal medya eğitimi adı altında trollük eğitimi" verdiklerini anlattı.

https://twitter.com/herkesicinCHP/status/1613484677209415681

Emin Şen'in, "yasadışı bir şekilde" iki özel şirketin kurucusu ve yöneticisi olduğunu söyleyen Özel, bu şirketlerden ilkinin Native Teknoloji ve diğerinin SM360 olarak bilindiğini belirterek, Şen'in SM360 şirketinin geçmişte ortakları arasında Gülen hareketinin Genç Siviller oluşumunun yöneticisi Turgay Oğur'un ve yine hareketle bağlantılı Mücteva Kılıç'ın olduğunu iddia etti. Özel, şirketlerin ihaleler yoluyla buzdağının görünür kısmında 23 milyon TL'lik iş aldıklarını belirterek, bu gelirin sözkonusu 'trol ordusunu' yönetmek için harcandığını öne sürdü.

Özel'in açıkladığına göre Ebabil Harekatı adı verilen ve Telegram mesajlaşma uygulamasında 25 kişilik kapalı bir grup tarafından örgütlenen oluşum sosyal medyada 8 bin kişilik bir trol ordusuna oluşuyor. Bu troller, Telegram grubunda belirlenen hesapları hedefliyor ya da bunlarla ilgili hedefli mesajları yayıyor.

Özel, Süleyman Soylu'nun "trol ordusunun" "İBB Kandil kadrosu" mesajları paylaştığını, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındda videolarla karalama kampanyası yürüttüğünü ve Canan Kaftancıoğlu'nun Twitter hesabının kapatılmasında pay sahibi olduğunu da iddia ederek, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın resmi Twitter hesaplarında ortak paylaşılan mesajları da örnek gösterdi.

BAKANLIK REDDETTİ

Özel, açıklamalarına devam ettiği sırada İçişleri Bakanlığı Emin Şen'in Bakanlık ile bağlantısını reddeden bir açıklama yaptı.

Buna göre açıklamada, "CHP milletvekili Özgür Özel’in ismini zikrettiği Emin Şen; devlet memuru olmayıp, bakan müşaviri görevi de bulunmamaktadır" ifadeleri kullanıldı.

https://twitter.com/eczozgurozel/status/1613514837384101888