CHP'li Özel'den Çelebi'ye 'yazıklar olsun' yorumu

Bursa'ya Mudanya Mütarekesi'nin 100. yıl törenlerine katılmak üzere gelen CHP TBMM Grup Başkanvekili Manisa Milletvekili Özgür Özel, bugün AK Parti'ye katılan Bağımsız Milletvekili Mehmet Ali Çelebi için RTÜK pazarlığının adı olduğunu iddia etti.BURSA (İGFA) - CHP Bursa İl Başkanlığı'na ziyaretinin ardından İl Başkanı İsmet Karaca ile birlikte parti müzesini gezen Grup Başkanvekili Özgür Özel, burada düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin görüşlerini paylaştı.

Özel, türban ve Anayasa tartışmalarını da gündemine aldı. Özel, AK Parti'yi eleştirdiği konuşmasında "20 yıldır iktidardalar. Ve yirmi yıl önce iktidara ‘3Y' ile mücadele diye geldi bunlar. Yoksulluk, yolsuzluk ve yasaklarla. Bugün geldikleri yerde yasakların daniskası var. En son sonuncusunu sansür yasasıyla getiriyorlar” diye konuştu.

“RTÜK PAZARLIĞININ ADI MEHMET ALİ ÇELEBİ OLMUŞTUR”

“İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin bugün AK Parti'ye katıldığını ilan ettiğini belirtere, "Yazıklar olsun" diyen Özel, "Hatırlayın. Bu Mehmet Ali, bir parti değiştirince basın mensubu bana soru sormuştu. Ben de demiştim ki saray operasyonlarıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin önünü kesiyor. O dönemde tepki gösterdiler, ne saray operasyonu diye. Nereye geldik günün sonunda? Al sana saray operasyonu. Çok üzücü" dedi.

3 aydır RTÜK'te bir üyeliğin boş olduğunu anımsatan Özel, "Milletvekili sayısına göre dağıtılıyor. Düne kadarki sayılara göre o üye İYİ Parti'ye düşüyor. Üç aydır RTÜK başkanı olacak saray zebanisi Meclis’e yazı yazıp, yeni RTÜK üyesini seçin demiyor. Bu arada birileri mezata çıkmış, arıyor acaba diyor şöyle etine dolgun bir şey bulup da partiye kazandırabilir miyim bir RTÜK üyesi için. O hesabın o pazarlığının adı bugün Mehmet Ali Çelebi olmuş arkadaşlar. Yarın yazıyı yazarlar RTÜK üyeliğine gider. Bir RTÜK üyeliği için birlikte mücadele ettiği, görev yaptığı, kumpaslarla hapis yattığı bazıları hayatını kaybeden arkadaşlarını bu süreçte satmıştır. Mehmet Ali Çelebi'ye Vahdettin savunucularının partisinde, yerel seçimleri kaybedeceğini görünce Abdullah Öcalan'a mektup yazdıranların partisinde başarılar dilerim"diye konuştu.