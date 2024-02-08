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CHP'li Özcan: "Muğla, turist sayısına göre merkezi bütçeden pay almalıdır"

SİYASET 08.02.2024, 11:10
CHP'li Özcan: "Muğla, turist sayısına göre merkezi bütçeden pay almalıdır"

Muğla'nın yerleşik nüfusu ve yazlık nüfusu arasında büyük fark olan illerin başında geldiğini hatırlatan Muğla Milletvekili Avukat Gizem Özcan, Muğla'nın turizm sezonundaki turist sayısına göre merkezi bütçeden pay almasını sağlayacak kanun teklifini TBMM'ye sundu.ANKARA (İGFA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Muğla Milletvekili Avukat Gizem Özcan, Muğla'nın turizm sezonundaki turist sayısına göre merkezi bütçeden pay alması için kanun teklifi hazırladı. Bu kapsamda Muğla Milletvekili Avukat Gizem Özcan, 'İl Özel İdarelerine Ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sundu.

Özcan, TBMM'ye sunduğu kanun teklifinde, turizm nedeniyle yıl içerisinde nüfusu iki kat ve daha fazla artan il ve ilçe belediyelerine, nüfus artışının yaşandığı aylarda, nüfus artış oranına göre ek kaynak verilmesini teklif etti. 

"TURİZM TÜRKİYE EKONOMİSİNİN BELKEMİĞİ SEKTÖRLERİNDEN BİRİSİDİR"

Turizmin Türkiye ekonomisinin belkemiği sektörlerinden birisi olduğunu ifade eden Özcan,"2022 yılında ülkemize gelen toplam ziyaretçi sayısı bir önceki yıla göre yüzde 71 artış göstererek 51,4 milyon kişi olarak gerçekleşmiştir. 2023 yılı Ocak-EyIül döneminde ülkemize gelen toplam ziyaretçi sayısı da 45,2 milyon kişi olmuştur. 2017 sonunda 65 dolar olan kişi başı gecelik gelir 2022 yılında 89 dolara, 2023 yılının ilk dokuz aylık döneminde ise 100 dolara yükselmiştir. Bu, 2017 yılına kıyasla yüzde 55’Iik artışa tekabül etmektedir. Ancak bu artış yerel yönetimlerin gelirlerine yansımamaktadır" dedi.

"TURİSTLERE HİZMET VEREN YEREL YÖNETİMLERİN GELİRLERİ ARTMIYOR"

Türkiye'nin turizm gelirlerinin artmasına paralel olarak, turistlere hizmet veren yerel yönetimlerin gelirlerinin atmadığını söyleyen Özcan, şunları ifade etti: "Genel bütçe vergi gelirlerinden belediye ve il özel idarelerine ayrılan pay illerin yerleşik nüfusuna göre hesaplanmaktadır. Oysa Muğla, Antalya, İzmir, Aydın, Balıkesir gibi illerimiz özellikle yaz sezonunda nüfuslarının çok üstünde insanı barındırmaktadır. Yerel yönetimlerin mevcut imkânları ile turizm nedeniyle artan nüfusa nitelikli hizmet verebilmesi mümkün değildir."

"MUĞLA, YERLEŞİK NÜFUSU VE YAZLIK NÜFUSU ARASINDA BÜYÜK FARK OLAN İLLERİN BAŞINDA GELMEKTEDİR"

Muğla'nın yerleşik nüfusu ile yazlık nüfusu arasında büyük fark olan illerin başında geldiğini vurgulayan Özcan,"2023 yılında Muğla’nın yerleşik nüfusu, 1 milyon 66 bin 736 kişidir. Bu nüfusa göre, 2023 yılında Muğla’nın Genel Bütçe vergi gelirlerinden aldığı pay net 3.6 milyar TL civarındadır. Ancak Muğla, turizm sezonunda yerli ve yabancı turist kapsamında yaklaşık 5 milyon kişiyi ağırlamaktadır. (Sadece 2023 yılında Muğla, 2 Milyon 500 bin yabancı ziyaretçiyi ağırlamıştır.) Turizm sezonunda Muğla, turist sayısına göre Genel Bütçe vergi gelirlerinden pay almalıdır" diyerek sözlerini tamamladı.

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