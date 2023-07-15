CHP'li Özcan'dan 'ek bütçe' tepkisi

TBMM Genel Kurulu’nda ek bütçe üzerine söz alan Muğla Milletvekili Avukat Gizem Özcan, iktidarın ek bütçe yaparak ekonomik enkazı halkın sırtına yıkmaya çalıştığını söyledi.MUĞLA (İGFA) - Bütçenin adeta saklı bütçe olduğuna dikkat çeken CHP Muğla milletvekili Avukat Gizem Özcan, “Torba kanun teklifle Cumhurbaşkanına bütçeye 794 Milyar liralık ödenek ekleme yetkisi verildi. Bütçe açığı olan 659 milyar lira, saklı bütçe hesaba katıldığında 1 trilyon 453 milyar liraya çıkmaktadır” dedi.

Ciddi bir yoksullaşma sürecinin yaşandığını vurgulayan Özcan, enflasyonun bizzat iktidar tarafından köpürtüldüğünü söyledi. Ekonomik sorunları çözme umudunun tamamen fiyat kontrollerine bırakıldığını dile getiren Özcan, “İktidar sansürden ve baskıcı yöntemlerden medet umuyor. Yaşadığımız krizin nedeni sosyal devletin erozyona uğramasıdır. Her şeyden önce şunu belirtmek gerekir ki bu ek bütçe de aslı gibi acı bir reçete programıdır. Bütün varlığını rant ve sömürü üzerine kuran iktidarın, halkın yoksullaşması pahasına sermayedarlara yeni kaynak aktarma politikasından başka bir şey değildir. İktidar bütün kamusal alanları çökertti. Eğitimden sağlığa hatta suyumuza kadar, her şeyi özelleştirdi. Kılavuzu rant olan iktidar için, bu ek bütçe, yurttaşların cebinden sermayeye kaynak aktarımının resmiyet kazanmasıdır. Adlı adınca, bir yoksullaştırma programıdır” dedi.