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CHP'li Milletvekili Yontar'dan 'Fahiş Fiyatlar Kanunu' tepkisi

CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar Fahiş Fiyatlar Kanunu’nu eleştirdi

SİYASET 26.05.2024, 17:10
CHP'li Milletvekili Yontar'dan 'Fahiş Fiyatlar Kanunu' tepkisi

CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar Fahiş Fiyatlar Kanunu’nu eleştirdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - CHP Tekirdağ Milletvekili; TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyesi Nurten Yontar, dün gece Mecliste görüşülerek kabul edilen ve kamuoyunda fahiş fiyatlar olarak bilinen Kanun Teklifi’ni eleştirdi.

Kanun teklifinin amacının Fahiş Fiyatlarla mücadele etmek olduğunu ancak artışlarının sebebinin AKP’nin yönetim anlayışından kaynaklandığını söyleyen Milletvekili Yontar; “Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü tarafından derlenen verilere göre dünya çapında gıda fiyatları 2024 mart ayında yıllık yüzde 7,7 gerilerken, aynı dönemde Türkiye'de yıllık gıda enflasyonu ise yüzde 70,5 olarak kaydedilmiştir. Şimdi siz buna neden olarak da her zamanki gibi yine dış güçleri bahane edersiniz. Bugün markette en kötü beyaz peynirin kilosu bile 250 liranın, sütün litresi 40 liranın üzerinde. Sütteki oyunu kutuların üstüne bakınca görüyorsunuz. Yüzde 1 yağlı, yüzde 3 yağlı, yarım yağlı, tam yağlı. Oyun içinde oyun" dedi.

Yoksulun daha da yoksullaştığını ifade eden Milletvekili Nurten Yontar, gıdanın yanı sıra ulaşım, konut, yeme-içme, konaklama, sektörlerindeki yüksek fiyat artışlarının da önüne geçilebilmesi gerektiğini söyledi.

Ekonomiyi 22 yılda batık duruma getiren iktidar olduğunu vurgulayan Yontar, "Saraya, Lüks uçak ve araç filosuna, Geçilmeyen köprülere, Uçulmayan havalimanlarına, Yandaşlara ve faiz lobilerine, Kamu Özel İş birliği gibi garanti kapsamındaki projelere destek vermiştir. Enflasyonun, ekonomik krizin, yoksulluğun ve işsizliğin en üst seviyelere çıktığı bu dönemlerde fırsatçılık, vurgunculuk ve stokçuluk gibi gayri ahlaki durumlarla başa çıkmanın yöntemi kanuni düzenlemelerin yanı sıra toplumsal ahlakın temellerinin güçlendirilmesinden de geçmektedir. Eskiden bu topraklarda ne kadar güzel bir Ahilik Kültürü vardı. AKP iktidarı bu toplumun ahlaki değerlerini de yerle bir etti. Konfüçyüs’ün  “İnsanları yasa ve ceza ile yönetirseniz, onlar bir daha yanlış yapmayacaklar, ancak şeref ve utanma duygularına da sahip olmayacaklardır. Ancak insanları erdemle ve ahlak kuralları ile yönetirseniz, o zaman onlar hem utanma duygusuna sahip olacaklar hem de doğruyu yapmaya çalışacaklardır” söyleminden herkesin gereken dersi çıkarması gerekmektedir” diye konuştu.

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