CHP'li Milletvekili Öztürk’ten 'kontrolsüz göç' eleştirisi

CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, kontrolsüz göç ile birlikte ülkede her geçen gün değeri düşen emeğin gençleri ülkelerinden vazgeçmek zorunda bıraktığını açıklayarak, gençlerin işgücüne katılmasındaki engellerin kaldırılmak zorunda olduğunu söyledi.ANKARA (İGFA) - CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Filistin’de yaşamını kaybedenlere rahmet dileyerek sözlerine başlayan Hasan Öztürk, “Herkesi Deniz Gezmiş’in hayali demokratik Filistin Devleti ile dayanışmaya çağırıyor, halkımızı haklı tepkilerini gösterirken sağduyuya ve demokratik protesto araçlarını terk etmemeye davet ediyorum” dedi.

Öztürk gençlerin ülkeden beklentilerinin azaldığını ve Avrupa’ya göçün her geçen gün artış gösterdiğini belirterek, Türkiye’de çalışanların durumuna dair ilişkin şu tabloyu çizdi:

"Ülkemizin çalışanının ülkemizin çalışanının yarısından fazlası asgari ücretle çalışmaktadır. 11.400 TL asgari ücreti belirleyen iktidardır. Açlık sınırını açıklayan TÜİK ne kadar verileri düşürse de asgari ücret açlık sınırının oldukça altındadır. Bir insan olarak, biyolojik olarak aslında 24 saatimiz var. 8 saat uyumak zorundayız, 16 saat ayaktayız. 8-9 saat iş, 1 saat git gel, 10 saat. Eğer 10 saat çalışıp, günün sonunda benim emeğimin karşılığı aç kalmaksa evime alacağım eti, sütü, peyniri kısarak yaşamaksa neresinde bunun hak, adalet. Eğer eşim de çalışıyor ise ve biz fakirlik sınırının çok altında kalıyorsak, bu kölelik değil de nedir? Bu hak ve kader değildir. Bu iktidarın milletine sunduğu yaşamdır”

“BAVULLAR HAZIR, FERMUARLAR ÇEKİLMEK ÜZERE”

Gençlerin artık ülkeden kafalarında vazgeçmiş durumda olduğunu belirten Öztürk, “Bavullar hazır, fermuarlar çekilmek üzeredir.” dedi.

Öztürk, genç göçlerine yönelik açıklamasının devamında Türkiye’deki gençlere yönelik düzenlenen araştırma verilerini de paylaştı.

“Sonuç olarak ucuz emek, bizim çocuklarımızın geleceğini elinden almakta, bizim gençlerimiz gün geçtikçe daha fazla Türkiye’de yaşamaktan vazgeçmektedir.” diyen Öztürk, konuşmasında istatiski verileri kalem kalem şöyle açıkladı:

2023 TÜİK verisi, 2021 yılında 287.651 kişi göç etti. Göç edenlerin çoğunluğu 20-29 yaş aralığında. İstanbul Üniversitesi ve Almanya merkezli KAS derneğinin 2021 yılında yaptığı Türkiye Gençlik Anketi’ne göre, gençlerin yüzde 82,9 Türkiye’de gelir dağılımının eşitsizliğine inanıyor ve Türkiye’de genç işsizliğinin çok yüksek olduğunu söylüyor. “Şu anki yaşamından mutlu musun?” sorusuna, yüzde 55,2’si ‘ne mutlu ne de mutsuzum’, yüzde 25,8’i ‘mutsuz’ olduğu cevabını veriyor. “İmkânınız olsa Türkiye de mi yurt dışında mı yaşamak isterdiniz?” sorusuna ne yazık ki yüzde 72,9’u ‘yurtdışında yaşamak isterim’ diyor. Gerekçelerin ilk sırasında yüzde 32,4 ile ‘oradaki yaşamın Türkiye’den daha iyi olduğu düşüncesi’ yer alıyor. “Yapısal eşitsizlikleri ortadan kaldırmalıyız” “Gençler içinöncelikle ülkemizin ihtiyacı iş kollarında, gerekli becerileri eğitim kanalları ile sahiplendirerek gençler arasındaki yapısal eşitsizlikleri ve dijital uçurumu ortadan kaldırmalıyız” sözleriyle gençlerin önündeki engellerin kaldırılması gerektiğinin altını çizen Öztürk sözlerini şöyle tamamladı: “Bir insan dünyayı değiştirebilir, vazgeçebileceğimiz tek bir gencimiz yoktur. Onların gitme nedenlerini kaldırmak, ülkenin geleceği ve gençlerimize sahip çıkmak hepimizin en önemli ortak amacı olmalıdır”