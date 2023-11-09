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CHP'li Milletvekili Öztürk: Yaşanacak yurt öğrencilerin hakkıdır

SİYASET 09.11.2023, 18:30
CHP'li Milletvekili Öztürk: Yaşanacak yurt öğrencilerin hakkıdır

CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, geçtiğimiz haftalarda yurtlarda yaşanan asansör kazalarının da tetiklediği kalitesiz, hizmetten yoksun yurt sorunu nedeniyle bir dizi eylem gerçekleştiren Yükseköğrenim Öğrenci Yurtlarında kalan öğrencilere yönelik baskıları gündeme getirdi.ANKARA (İGFA) - İki hafta içinde 5 farklı öğrenci yurdunda meydana gelen asansör kazalarının ardından yurdun birçok kentinde üniversite öğrencileri yurtlarda insanca yaşanabilir yurt talebiyle odalarından yurt bahçelerine inmiş, kampüslerde protestolar gerçekleştirmiş ve haklarını aramıştı.

Bursa Uludağ Üniversitesi Süleyman Çelebi Erkek Öğrenci Yurdu’nda gerçekleştirilen protesto sonrasında bir öğrencinin yurttan çıkarılma talebiyle ifadeye çağrılması üzerine açıklama yapan Hasan Öztürk, “Bursa Uludağ Üniversitesi Süleyman Çelebi Erkek Öğrenci Yurdu’nda öğrencilerimizin barınacağı 4 kişilik odalar geçtiğimiz ekim ayı başında 6 kişilik odalara çevrildi ve yurdun kapasitesi yüzde 50 artırıldı. Kapasite artışı hijyen sorunlarını, internet kısıtlılığını, yetersiz yemekleri, aslında kısacası niteliksiz barınma koşullarını doğurdu.” diyerek öğrencilerin sorunlarının arttığını dile getirdi.

“Kredi ve Yurtlar Kurumu’na bağlı yurtlarımızda öğrencilerimizin sorunları üniversiteler açıldığı günden bu yana devam ediyor. İki haftada Aydın, Muş, Rize, Ordu ve Çorum’da olmak üzere 5 asansör kazası yaşandı, bu kazalarda öğrencilerimiz yaralandı ve üzülerek söylemek zorundayım ki 1 öğrencimizi bu kazalarda kaybettik.” diyen Hasan Öztürk, öğrencilerin barınma hakkını karşılamakla yükümlü olan, nitelikli, temiz ve güvenli olması beklenen KYK yurtlarında yaşanan sorunların sadece asansör kazaları ile kalmadığını da sözlerine ekledi.

Öğrencilerin sorunlarını dile getirmek için anayasal haklarından birini kullanarak ekim ayı başında başlattıkları protestolarla yurt yönetimini göreve çağırdığını, barınma haklarını savunarak yurt koşullarının iyileştirilmesini talep ettiklerini ifade eden CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, “Bizler de öğrencilerin taleplerinin arkasında olarak protestolarında onları yalnız bırakmadık. Öğrencilerin taleplerini öğrencilerle belirleyerek yurt yönetimine ulaştırdık, görüşmelerde öğrencilerimizin sağlıklı bir ortamda eğitim hayatlarını sürdürmesinin gerekliliğini aktardık.” açıklamasında bulundu.

PROTESTOLARA KATILAN ÖĞRENCİLER İFADEYE ÇAĞRILIYOR

Bugün aldıkları haberle bazı öğrencilerimizin katıldıkları protestolar gerekçe gösterilerek, yurt yönetimi tarafından ‘yurttan çıkarma’ cezası ile karşı karşıya bırakıldığını öğrendiklerini de sözlerine ekleyen Öztürk, “Öğrencilerimizin meşru gerekçelerle anayasal haklarını kullanarak gösterdikleri protestoları bahane ederek yurttan atılma tehlikesiyle karşı karşıya bırakılmasını demokrasimiz ve özgür düşüncenin yuvası olarak gördüğümüz üniversitelerimiz adına üzüntüyle karşılıyoruz. Ve düşünce özgürlüğünün, merkezleri olması gereken üniversitelerde ve üniversitelilerin yaşam alanları olan yurtlarda önüne geçecek politikalardan, uygulamalardan derhal vazgeçilmesini istiyor, tekrar yaşanmaması için tüm Rektörlüklerin ve yurt müdürlüklerinin uyarılmasını talep ediyoruz. Öğrencilerimizi bu süreçte yalnız bırakmayacak, en temel hakları olan barınma hakları konusunda verdikleri haklı mücadelelerinde yanlarında olacağımızı belirterek, yurt yönetiminin hatalı ceza uygulamalarından vazgeçmesini istiyoruz.” diye konuştu.

Öztürk, yurt müdürlerini bu yanlıştan vazgeçmeye davet etti.

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