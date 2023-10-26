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CHP'li Milletvekili Öztürk: ÇEDES yandaş yetiştirme projesi

SİYASET 26.10.2023, 13:14
CHP'li Milletvekili Öztürk: ÇEDES yandaş yetiştirme projesi

CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, ÇEDES projesi ile ilgili okulların AK Parti'nin arka bahçesi yapılarak öğrencilerin maneviyatının istismar edileceğini iddia etti.ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı’nca hazırlanan ÇEDES projesine ilişkin CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, TBMM'de Bursa Milletvekili Kayıhan Pala ve Bursa Laik Kamusal Eğitim Platformu (BULKEP) üyeleriyle birlikte basın toplantısı düzenledi.

CHP'li vekil Öztürk, “Okul hayatına yeni başlayan, Anayasal güvence altına alınan eşit eğitim hakkı ile Milli Eğitim’e teslim edilen çocuklarımız daha alfabeyi öğrenmeden, yaşamı öğrenmeden, bilim ile tanışmadan, ruhsal gelişimlerini tamamlamadan çocuklarımıza Diyanet görevlisi imam, vaizler aracılığı ile ne anlatılacaktır? Kimden gelmektedir bu talep?” diyerek Milli Eğitim’in görevlerini Diyanet gibi başka kurumlara devrettiğini söyledi.

ÇEDES’i sınırlayan bir müfredatın olmadığını söyleyen Öztürk, “Tamamen uygulayıcıların takdirine bırakılmış bir uygulama olduğunu görüyoruz! Etkileşim içerisine girecekleri çocuklarımız için yaş sınırı ön görülmeyen bu uygulamada, evlatlarımız çeşitli tarikat ve cemaatlerin tedrisatına ‘temel değerler eğitimi’ adı altında terk edilecektir.” diyerek okulların tarikatlara teslim edileceğinin altını çizdi.

“DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI MİLLİ ÇİZGİDEN UZAKTIR”

Projedeki etkinliklerin çatısının Diyanet İşleri Başkanlığı olduğunu belirten Öztürk açıklamasında halkın Diyanet'e güveni ile ilgili değerlendirmelere de yer vererek,  "Rıfat Börekçi'nin ilk başkanı olduğu Diyanet Kurumu zamanının doğrularından sapmış ve gerçeklikten kopmuştur. Diyanet'in akıl dışı bu fetvalarla ruhsal gelişimini tamamlamamış çocuklarımızla iletişime geçecek olmasını kabul etmek mümkün değildir. Bugün, ‘kültürel değerler’ olarak çocuklarımıza verilmek istenen değerlerin kökeninin kişilerin tercihlerinden değil; Milli Eğitim müfredatından gelmesi; sevgi, hoşgörü ve barış coğrafyası Anadolu mirasından olması gereken değerler olmalıdır" dedi.

"ÇEDES bünyesinde çocuklarımıza milli değerler anlatacağı iddia edilen Diyanet İşleri Başkanlığı, göğsümüzü kabartmış Kadın Milli Voleybol Takımımızı takdir edemeyecek kadar milli çizgiden uzaktır" diyen Öztürk, "İşte Atatürk'ün kurduğu, boynuna padişahın idam fermanını asarak milli mücadeleye destek vermiş; samimi dindar ve vatansever Rıfat Börekçi'nin ilk başkanlığını yaptığı Diyanet İşleri Başkanlığı'nın geldiği nokta budur.” dedi.

ÇEDES’in etkilerinin araştırılması için Meclis’e araştırma önergesi veren Öztürk, projenin amacının okulları AKP’nin arka bahçesi yaparakçocukların maneviyatının dahi siyasi istismara maruz bırakılması ve ‘yandaş’ yetiştirmek olduğunu ifade etti.

Eğitimin bu ülkenin geleceğini belirleyecek olan en hayati konu olduğunu belirterek açıklamalarına devam eden Öztürk, “Eğitim kamusal bir görevdir. ÇEDES ile bu görevi yandaşlarınıza taşeron veremezsiniz. Devletin yapması gerekeni devlet yapmalıdır. Merdiven altı oluşumları Milli Eğitim Bakanlığı bünyesine sokarsanız gideceğimiz noktayı tahmin bile edemezsiniz.Öğretmen okulda, imam camide görevini anayasal çerçevede yapmalıdır.” dedi.

Öztürk açıklamasını “Evlatlarımızın ihtiyaç duyduğu huzur, güven, liyakat, barış ve kardeşlik ÇEDES ile sağlanamaz. Cumhuriyetin yeni yüzyılında eğitim pusulamız Anayasa’da da belirtildiği gibi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun ilkeleri olmalıdır” diyerek noktaladı.

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