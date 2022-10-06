CHP'li Milletvekili Özkan'dan Bakan Nebati'ye ÖTV'siz araç sorusu

ÖTV'den muaf araçlar için belirlenen tavan fiyatının yükseltilmesi gerektiğine dikkati çeken CHP Bursa Milletvekili Prof. Dr. Yüksel Özkan, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’ye "ÖTV’siz araç sorusu!" yöneltti.ANKARA (İGFA)- Engelli araç limitleri olarak da tanımlanan ÖTV’den muaf araçların, belli bir dereceden fazla engeli olan vatandaşlara tanınan bir hak olduğunu belirten CHP Bursa Milletvekili Yüksel Özkan, engellilik oranı yüzde 90 ve üzerindeki kişilerin sıfır araç alımında, 5 yıl içerisinde bir kez olmak üzere ÖTV’den muaf olduğunu, ancak yüksek enflasyon ve yaşanan ekonomik kriz nedeniyle artan araç fiyatlarının, engelli bireyler ve yakınlarının bu haktan yararlanmalarını neredeyse imkansız hale getirdiğini söyledi.

Engelli bireylerin ve yakınlarının alabileceği araç fiyatı sınırının 2021 yılında 330 bin 800 lira, 2022 yılındaise 450 bin 500 lira olarak belirlendiğine dikkat çeken CHP'li Özkan,bu fiyat sınırı ve altındaki otomobillere özellikle bedensel engelli bireylerin inip binmelerinin çok zor olduğuna işaret etti.

ÖTV’den muaf araçlar için belirlenen tavan fiyatın yükseltilmesi gerektiğini dile getiren Yüksel Özkan, A Segment (Küçük ebatlı, Minicar) ve B Segment (küçük aile otomobili) sınıfındaki herhangi bir aracın gerek oturma gerekse bagaj hacminin engelli bireyler için yeterli olmayacağını belirterek, Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan ÖTV’siz araçların tavan fiyatının yükseltilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Engelli vatandaşların kendisine ulaşarak sorunlarını ilettiğini söyleyen Özkan, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin cevaplaması için vermiş olduğu önergesinde şu soruları sorarak konunun takipçisi olacağım" dedi.

1.ÖTV muafiyetinden yararlanabilen engelli bireylerin ve ailelerinin satın alabileceği araçların “fiyat sınırını” artırmayı düşünüyor musunuz?

2.ÖTV muafiyeti olan araçlar ile ilgili fiyat ve segment çalışması yapma planınız var mıdır?