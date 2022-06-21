Son Dakika

CHP'li Milletvekili Kaya, Trabzon Otogarı'nın sesini dinledi

SİYASET 21.06.2022, 09:22
CHP'li Milletvekili Kaya, Trabzon Otogarı'nın sesini dinledi

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, Trabzon’da otogarı ziyaret ederek mazot fiyatları nedeniyle zor günler geçiren otobüsçü esnafını ve bilet fiyatları nedeniyle şehirlerarası yolculuk yapmakta zorlanan vatandaşları dinledi.AJANS PAZAR / RİZE (İGFA) - CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, Trabzon Otogarını ziyaret ederek artan yakıt fiyatları nedeniyle zor günler geçiren otobüsçü esnafını ve bilet fiyatlarından şikayet eden vatandaşları dinledi.

Otobüsçü esnafı Kaya’ya, “Mazot fiyatları hepimizi mahvetti. Otobüs dolu gidiyor ama mazot masrafını çıkarmıyor, zarar yazıyor. Bu da mecburen bilet fiyatlarına yansıyor. İnsanlara fiyat söylemeye korkuyoruz. Akaryakıt fiyatlarına çözüm bulunmalıdır. Aksi halde şehirlerarası otobüs firmaları iflasa sürüklenecek.” dedi.

CHP Ortahisar İlçe Başkanı Fatih Suat Oyman ile birlikte Trabzon Otogarını ziyaret eden Kaya, son 1 yılda artan yakıt fiyatlarına bağlı olarak, otobüs bilet fiyatlarının da 3’e 4’e katlandığına dikkat çekerek, “Şehirlerarası yolculuk yapmak artık lüks oldu. İnsanlarımız cenazesine, düğününe gidemiyor; köyünü, memleketini ziyaret edemiyor. Vatandaşlarımızın Anayasal hakkı olan seyahat özgürlüğü, zamlar ve pahalılık nedeniyle adeta kısıtlanıyor. Hükümet bir an önce akaryakıt fiyatlarıyla ilgili bir düzenleme yapmalı ve bu soruna acilen çözüm üretmelidir.” dedi.
 
Akaryakıt zamlarının otobüs işletmecilerini de yolculuk yapacak vatandaşları da perişan ettiğini ifade eden otogar esnafı: “Vatandaş bilet almaya geliyor, 550 lira diyene kadar tövbeler olsun, 63 yaşındayım ayaklarımdan kafamın ucuna kadar vücudum uyuşuyor buz gibi oluyor. Vatandaşın cebinde vallahi de billahi de ekmek almaya parası yok. Nedir ya, öldük ya. Allah aşkına kurtarın bizi.” diyerek isyan etti.

“OTOBÜS DOLU GİDİYOR AMA ZARAR YAZIYOR”

“Otobüs gidiyor mazot 28 lira, dönüyor 30 lira. İstanbul’a kadar 700 -750 litre mazot yakıyor.  Sadece otobüsün mazotu 21 bin lira ediyor. Garaj çıkışları, girişler, otoyollar, köprüler, yol paraları diğer masraflar hariç. Otobüs dolu gidiyor ama zarar yazıyor. Biletlere zam yapmamız başlı başına çözüm değil. Böyle giderse insanlar şehirlerarası yolculuk yapamaz hale gelecek, otobüs firmaları bir bir kapanacak. Devletin bir an önce bu duruma müdahale etmesi lazım.” dedi.

“OTOBÜS FİRMALARINA ÖTV’SİZ VE KDV İNDİRİMLİ AKARYAKIT VERİLMELİ”

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, iktidara çağrıda bulundu.

Durdurulamayan akaryakıt fiyat artışları nedeniyle taşımacılık sektörünün bitme noktasına geldiğine vurgu yapan Kaya, "Otobüs işletmecileri perişan, artan bilet fiyatları nedeniyle vatandaşlarımız perişan. Önümüz Kurban Bayramı, insanlar memleketlerine gidecek, kurbanını kesecek ailelerini ziyaret edecek. Bu şartlarda, bu fiyatlarla yolculuk yapmanın imkanı yok. Hükümet, bir an önce akaryakıt fiyatlarıyla ilgili düzenleme yapmalı, şehirlerarası yolcu taşıyan firmalara ÖTV’siz ve KDV indirimli mazot verilmelidir. Böylece bilet fiyatları da belirli bir noktaya düşürülebilir. Bu ülkenin düzelmeyecek hiçbir sorunu yok. Yeter ki doğru yöneticiler iş başına gelsin. Zamlar, artan fiyatlar ve hayat pahalılığı nedeniyle milletimizin sabrı kalmadı. Herkes bir an önce sandığın önüne gelmesini bekliyor.” diye konuştu.
 

Yorumlar (0)
23
açık
Namaz Vakti 21 Haziran 2022
İmsak 03:24
Güneş 05:25
Öğle 13:11
İkindi 17:11
Akşam 20:47
Yatsı 22:38
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31