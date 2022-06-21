CHP'li Milletvekili Kaya, Trabzon Otogarı'nın sesini dinledi

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, Trabzon’da otogarı ziyaret ederek mazot fiyatları nedeniyle zor günler geçiren otobüsçü esnafını ve bilet fiyatları nedeniyle şehirlerarası yolculuk yapmakta zorlanan vatandaşları dinledi.AJANS PAZAR / RİZE (İGFA) - CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, Trabzon Otogarını ziyaret ederek artan yakıt fiyatları nedeniyle zor günler geçiren otobüsçü esnafını ve bilet fiyatlarından şikayet eden vatandaşları dinledi.

Otobüsçü esnafı Kaya’ya, “Mazot fiyatları hepimizi mahvetti. Otobüs dolu gidiyor ama mazot masrafını çıkarmıyor, zarar yazıyor. Bu da mecburen bilet fiyatlarına yansıyor. İnsanlara fiyat söylemeye korkuyoruz. Akaryakıt fiyatlarına çözüm bulunmalıdır. Aksi halde şehirlerarası otobüs firmaları iflasa sürüklenecek.” dedi.

CHP Ortahisar İlçe Başkanı Fatih Suat Oyman ile birlikte Trabzon Otogarını ziyaret eden Kaya, son 1 yılda artan yakıt fiyatlarına bağlı olarak, otobüs bilet fiyatlarının da 3’e 4’e katlandığına dikkat çekerek, “Şehirlerarası yolculuk yapmak artık lüks oldu. İnsanlarımız cenazesine, düğününe gidemiyor; köyünü, memleketini ziyaret edemiyor. Vatandaşlarımızın Anayasal hakkı olan seyahat özgürlüğü, zamlar ve pahalılık nedeniyle adeta kısıtlanıyor. Hükümet bir an önce akaryakıt fiyatlarıyla ilgili bir düzenleme yapmalı ve bu soruna acilen çözüm üretmelidir.” dedi.



Akaryakıt zamlarının otobüs işletmecilerini de yolculuk yapacak vatandaşları da perişan ettiğini ifade eden otogar esnafı: “Vatandaş bilet almaya geliyor, 550 lira diyene kadar tövbeler olsun, 63 yaşındayım ayaklarımdan kafamın ucuna kadar vücudum uyuşuyor buz gibi oluyor. Vatandaşın cebinde vallahi de billahi de ekmek almaya parası yok. Nedir ya, öldük ya. Allah aşkına kurtarın bizi.” diyerek isyan etti.

“OTOBÜS DOLU GİDİYOR AMA ZARAR YAZIYOR”

“Otobüs gidiyor mazot 28 lira, dönüyor 30 lira. İstanbul’a kadar 700 -750 litre mazot yakıyor. Sadece otobüsün mazotu 21 bin lira ediyor. Garaj çıkışları, girişler, otoyollar, köprüler, yol paraları diğer masraflar hariç. Otobüs dolu gidiyor ama zarar yazıyor. Biletlere zam yapmamız başlı başına çözüm değil. Böyle giderse insanlar şehirlerarası yolculuk yapamaz hale gelecek, otobüs firmaları bir bir kapanacak. Devletin bir an önce bu duruma müdahale etmesi lazım.” dedi.

“OTOBÜS FİRMALARINA ÖTV’SİZ VE KDV İNDİRİMLİ AKARYAKIT VERİLMELİ”

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, iktidara çağrıda bulundu.

Durdurulamayan akaryakıt fiyat artışları nedeniyle taşımacılık sektörünün bitme noktasına geldiğine vurgu yapan Kaya, "Otobüs işletmecileri perişan, artan bilet fiyatları nedeniyle vatandaşlarımız perişan. Önümüz Kurban Bayramı, insanlar memleketlerine gidecek, kurbanını kesecek ailelerini ziyaret edecek. Bu şartlarda, bu fiyatlarla yolculuk yapmanın imkanı yok. Hükümet, bir an önce akaryakıt fiyatlarıyla ilgili düzenleme yapmalı, şehirlerarası yolcu taşıyan firmalara ÖTV’siz ve KDV indirimli mazot verilmelidir. Böylece bilet fiyatları da belirli bir noktaya düşürülebilir. Bu ülkenin düzelmeyecek hiçbir sorunu yok. Yeter ki doğru yöneticiler iş başına gelsin. Zamlar, artan fiyatlar ve hayat pahalılığı nedeniyle milletimizin sabrı kalmadı. Herkes bir an önce sandığın önüne gelmesini bekliyor.” diye konuştu.

