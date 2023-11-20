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CHP'li Milletvekili Karasu doğal gazı sordu

SİYASET 20.11.2023, 11:44
CHP'li Milletvekili Karasu doğal gazı sordu

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Türkiye'de kışın en soğuk geçtiği yerlerin başında gelen ve ağır mevsim şartlarının kendisini hissettirdiği Sivas’ın İmranlı ilçesine söz verilmesine karşın halen doğalgazın hanelere arz edilmemesini TBMM gündemine taşıdı.SİVAS (İGFA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, kışın en soğuk geçen yerlerin başında gelen Sivas’ın İmranlı ilçesine söz verilmesine karşın hala doğalgazın hanelere arz edilmemesini TBMM gündemine taşıdı. Karasu, kar yağışının başladığı ve sıcaklığın eksi derecelere düştüğüne dikkat çekerek vatandaşların mağduriyetlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar’a sordu.

Soğuk havalar kendisini hissettirmesine karşın, Sivas’ın İmranlı ilçesine söz verilmesine karşın hala doğalgaz hanelere bağlanamadı. İlçede 15 Ekim’de hanelere doğal gaz verileceği duyurulmuştu, ancak doğalgaz hala vatandaşların hanelerine ulaşmadı. Ekim ayında, tüm çalışmaların tamamlanıp ilçedeki tüm hanelere ulaşacağının taahhüt edilmesi nedeniyle, evlerindeki sobalaraodun, kömür gibi yakacak da almayan vatandaşlar büyük mağduriyet yaşıyor.

TBMM’YE TAŞINDI

CHP’li Karasu, vatandaşların mağduriyetlerini TBMM gündemine taşıyarak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın yanıtlaması talebiyle soru önergesi verdi. Sivas merkezine 105 kilometre uzaklıkta ve 2190 rakımlı Kızıldağ’ın eteklerinde bulunan İmranlı’nın çetin kış aylarında ülkemizin en soğuk coğrafyalarından birisi olduğuna dikkat çeken Karasu, “İmranlı’da 2022 yılında başlayan doğal gaz altyapı çalışmalarının tamamlanarak hanelere 15.10.2023 tarihinde doğal gaz arzının yapılacağı ifade edilmiş olmasına karşın, hanelere gaz verilmesi sağlanamamış her geçen gün daha soğuyan havada vatandaşlarımız mağdur olmuşlardır. Verilen taahhütlere inanarak soba yakmak için odun, kömür alamayan vatandaşlar, yetkililerin ne zaman gaz arzının sağlanacağına ilişkin bilgi vermemesinden kaynaklı olarak halen mağduriyet yaşamaktadır” dedi.

NE ZAMAN DOĞALGAZ VERİLECEK

Karasu, Bakan Bayraktar’dan şu sorularına yanıt verilmesini talep etti:
•    İmranlı ilçesinin doğalgaz altyapısına ilişkin olarak yaşadığı sorunun kaynağı nedir?
•    İlçedeki sorun ne zaman giderilip, hanelere doğalgaz arzı sağlanacaktır?
•    Vatandaşların yaşadığı mağduriyetlerin sorumlusu kimdir? Sorumlular hakkında herhangi bir idari işlem yapılmış mıdır, yapılacak mıdır?
•    Sivas’ta her ilçe ayrı ayrı gösterilmek üzere doğalgaz abone sayısı kaçtır?

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