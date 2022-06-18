CHP'li Keleş halkın nabzını yokluyor

CHP Sakarya İl Başkanı Ecevit Keleş, ziyaretlerde dur durak dinlemiyor. Ara vermeden ziyaretlerini sürdüren Başkan Keleş, mahalle halkı, ensaf ve STK'larla bir araya gelmeye devam ediyor.SAKARYA (İGFA) - CHP Sakarya İl Başkanı Ecevit Keleş, Ferizli'ye bağlı eski belde belediyelerinden Gölkent Mahallesi'ni ziyaret etti.

Mahalle esnafını, bölgede kurulan halk pazarını ve sanayi esnafını İlçe Başkanı Rüştü Yüksek ve parti yöneticileri ile birlikte ziyaret eden CHP'li Keleş, "İktidarımızda kapatılan belde belediyeler halk tarafından istenirse tekrar halkın hizmetinde olacaktır" dedi.

Mahalledeki gençlerle de sohbet eden CHP'li Keleş, karşılaştığı gençlerle partileri tarafından hazırlanan broşürleri dağıttı. Ziyarette vatandaşların elini tek tek sıkan ve halkın sorunlarını dinleyen Başkan Keleş, Türkiye'nin aydınlığa kavuşmasına az bir zaman kaldığının altını çizdi.

İş yerlerini, hane halklarını da ziyaret eden Başkan Keleş, halkın nabzını sokakta dinlemeye devam edeceğini, seçimlere kadar ve seçimlerden sonra da vatandaşlardan bir an olsun uzaklaşmayacağının sözünü verdi.