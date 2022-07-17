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CHP'li Karabıyık'tan Bakan Kasapoğlu'na 'faiz' çıkışı

SİYASET 17.07.2022, 09:46
CHP'li Karabıyık'tan Bakan Kasapoğlu'na 'faiz' çıkışı

CHP Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Lale Karabıyık, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nun, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nu hedef aldığı açıklamasına göndermede bulunarak, "Faizi bize öğretmeyin; tanımını da, ne olduğunu da iyi biliriz" dedi.BURSA (İGFA) - CHP Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Lale Karabıyık’ın KYK borçları ile ilgili basın açıklaması yaptı.

Karabıyık açıklamasında, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nun ikinci kez Genel Başkanları Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak "KYK borçlarına eklenen farkın faiz olmadığını, Sayın Kılıçdaroğlu'nun faiz dediğini, oysa faize en çok karşı olanın iktidar olduğunu" söylediğini belirterek, Bakan Kasapoğlu'na seslendi.

"Faizi bize öğretmeyin, faizin tanımını da ne olduğunu da biz biliriz" diyen Karabıyık, "Ancak sanırım siz faizi farklı algılıyorsunuz, kaldı ki faizi sevmeyen, karşı olan sizler politika faizini düşürdük derken vatandaşa yansıyan faiz dahil, iç borçlanma tüm faizleri arttırdınız. Faize karşıyız derken kısa bir süre önce meclise getirdiğiniz ek bütçe bile faizi karşılayabilmek içindi. Faizin anaparayı geçtiği tek örnek de sizin iktidarınızda gerçekleşti, bu nedenle şu faizdir bu değildir bunu bize öğretmeyin, bu konuda gençlere karşı mahcupsunuz bu mahcubiyetinizi örtmek için de konuyu faiz'dir faiz değildir tanımına çekmek bu konuda gençlere karşı yaptığınız yanlışta sizi masum göstermez" diye konuştu.

Öte yandan iktidarın istemesi halinde ilgili kanun kapsamında öğrenim kredisi borçlarının endeks kaynaklı artışının yarısını silebileceğini ancak bu yetkisini kullanmadığını da belirtmek isteyen CHP'li Karabıyık, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

"Gençler yoksullukla mücadele ederek eğitimlerini tamamlıyor. Geleceğe umutla bakmaları gerekirken okul biter bitmez bir de kredi borcu yükünün altına giriyor. İşsizlik ve ekonomik kriz altında ezildikçe eziliyorlar. “Dünyayı ve ülkenizi gezin” nasihati veren iktidarın gençlerin içinde bulunduğu zor durumdan haberi yok. Son olarak gençler enflasyondaki yüksek artışlar nedeniyle eskiden de ödeme zorluğu çektiği öğrenim kredisini hiç ödeyemez hale gelmiştir. İktidarın öğrenim kredilerini ÜFE’ye endekslemesi ve bu borçların silinmesi için hiçbir girişimde bulunmaması bir soygun zihniyetidir. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanunu kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın kredi borcuna eklenen ilave miktarda yüzde 50 indirim yapma yetkisi var. Aynı kanun kapsamında ayrıca öğrencilerin ödeyecekleri bakiye kredi borcunun eğitim süresince aldığı toplam kredi miktarının 3 katını geçemez de denmektedir. 150 bin liraya varan öğrenim kredisi borcu olanlar bulunuyor. Bu ülkede gençler öncelenmeli ve Eğitim Hakkı ulaşılabilir olmalıdır.   Devlet okuyan her öğrenciyi desteklemelidir. Biz CHP iktidarında, KYK borçlarının faizleri sildiğimiz gibi, bundan sonraki süreçte de işe girdikten sonra sadece ana para geri ödemesi yapılmasını sağlayacağız"

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