CHP'li Karabel Menderes'e talip oldu

İzmir'in Menderes ilçesinden CHP belediye başkan aday adayı olan İsmail Karabel, ilçe başkanlığına adaylık başvurusunu yaptı.İZMİR (İGFA) - İzmir'in Menderes belediye başkan aday adaylığı için başvuru öncesinde CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nu ziyaret eden İsmail Karabel, daha sonra ilçe başkanı Hakan Karakurt ve yönetimini ziyaret etti.

Karabel, ziyaretlerde neden aday olduğunu, hayal ettiği Menderes'i, Menderes'te neler yapılabileceğini, ne gibi eksikler olduğunu ve çözüm yollarını anlattı.

Aday olarak kim gösterilirse o adaya destek için söz verdiklerini ifade eden Karabel, kırgınlıkların olmaması için tüm aday adayların toplanıp bir dayanışma yemeği temennisi ile tavsiyede bulunduğunu ve sıcak bir sohbet ortamında geçen konuşmalardan sonra başvurusunu yaptığını söyledi. Karabel, ilçe başkanının misafirperverliği ve iyi niyetli dileklerinden dolayı kendisine teşekkür etti.