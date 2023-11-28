CHP'li Karabel Menderes'e talip oldu
İzmir'in Menderes ilçesinden CHP belediye başkan aday adayı olan İsmail Karabel, ilçe başkanlığına adaylık başvurusunu yaptı.İZMİR (İGFA) - İzmir'in Menderes belediye başkan aday adaylığı için başvuru öncesinde CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nu ziyaret eden İsmail Karabel, daha sonra ilçe başkanı Hakan Karakurt ve yönetimini ziyaret etti.
Karabel, ziyaretlerde neden aday olduğunu, hayal ettiği Menderes'i, Menderes'te neler yapılabileceğini, ne gibi eksikler olduğunu ve çözüm yollarını anlattı.
Aday olarak kim gösterilirse o adaya destek için söz verdiklerini ifade eden Karabel, kırgınlıkların olmaması için tüm aday adayların toplanıp bir dayanışma yemeği temennisi ile tavsiyede bulunduğunu ve sıcak bir sohbet ortamında geçen konuşmalardan sonra başvurusunu yaptığını söyledi. Karabel, ilçe başkanının misafirperverliği ve iyi niyetli dileklerinden dolayı kendisine teşekkür etti.
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|13
|34
|2. Galatasaray
|13
|34
|3. Beşiktaş
|13
|25
|4. A.Demirspor
|13
|23
|5. Trabzonspor
|13
|23
|6. Kayserispor
|13
|23
|7. Antalyaspor
|13
|19
|8. Kasımpasa
|13
|18
|9. Rizespor
|13
|18
|10. Hatayspor
|13
|17
|11. Ankaragücü
|13
|16
|12. Sivasspor
|13
|15
|13. Gaziantep FK
|13
|15
|14. Karagümrük
|13
|14
|15. Konyaspor
|13
|13
|16. Pendikspor
|13
|13
|17. Başakşehir
|13
|12
|18. Alanyaspor
|13
|10
|19. Samsunspor
|13
|8
|20. İstanbulspor
|13
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|13
|33
|2. Kocaelispor
|13
|29
|3. Bandırmaspor
|13
|25
|4. Göztepe
|13
|23
|5. Gençlerbirliği
|13
|23
|6. Bodrumspor
|13
|21
|7. Sakaryaspor
|13
|20
|8. Keçiörengücü
|13
|19
|9. Ahlatçı Çorum FK
|13
|17
|10. Erzurumspor
|13
|17
|11. Boluspor
|13
|16
|12. Adanaspor
|13
|15
|13. Manisa FK
|13
|14
|14. Şanlıurfaspor
|13
|14
|15. Ümraniye
|13
|12
|16. Pendikspor
|0
|0
|17. Tuzlaspor
|13
|11
|18. Giresunspor
|13
|9
|19. Altay
|13
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|13
|30
|2. M.City
|13
|29
|3. Liverpool
|13
|28
|4. Aston Villa
|13
|28
|5. Tottenham
|13
|26
|6. M. United
|13
|24
|7. Newcastle
|13
|23
|8. Brighton
|13
|22
|9. West Ham United
|13
|20
|10. Chelsea
|13
|16
|11. Brentford
|13
|16
|12. Wolves
|13
|15
|13. Crystal Palace
|13
|15
|14. Fulham
|13
|15
|15. Nottingham Forest
|13
|13
|16. Bournemouth
|13
|12
|17. Luton Town
|13
|9
|18. Sheffield United
|13
|5
|19. Everton
|13
|4
|20. Burnley
|13
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|14
|35
|2. Girona
|14
|35
|3. Atletico Madrid
|13
|31
|4. Barcelona
|14
|31
|5. Athletic Bilbao
|14
|25
|6. Real Sociedad
|14
|25
|7. Real Betis
|14
|24
|8. Getafe
|14
|19
|9. Valencia
|14
|19
|10. Rayo Vallecano
|14
|19
|11. Las Palmas
|14
|18
|12. Villarreal
|14
|15
|13. Deportivo Alaves
|14
|15
|14. Osasuna
|14
|14
|15. Sevilla
|13
|12
|16. Cadiz
|13
|10
|17. Mallorca
|13
|9
|18. Celta Vigo
|14
|8
|19. Granada
|14
|7
|20. Almeria
|14
|3