CHP'li kadınlardan 'YaşamHak' projesi

CHP Kadın Kolları 81 ilde ortak açıklama yaparak "YaşamHak" projesi kapsamında artık kendini güvende hissetmeyen kadınlar için de harekete geçileceğini duyurdu.BURSA (İGFA) - CHP Kadın Kolları'nın 'YaşamHak' projesi Bursa'da da Bursa İl Kadın Kolları Başkanı Aysel Okumuş tarafından duyuruldu.

CHP Kadın Kolları’nın kendini güvende hissetmeyen tüm kadınlar için harekete geçtiğini belirten Okumuş, proje kapsamında, artık şiddet mağduru kadınların yanı sıra kendini güvende hissetmeyen kadınlara da çare olacaklarını söyledi.

Kadına yönelik şiddet ile mücadele etmek amacıyla 5 Aralık 2020’de CHP Kadın Kolları olarak İstanbul Sözleşmesi’nin bir maddesini hayata geçirdiklerini ve 'Alo Şiddet' hattı kurulduğunu hatırlatan Okumuş, 444 82 85 numaralı hattı arayan tüm şiddet mağduru kadın ve çocuklara, 7/24 ücretsiz destek hizmetleri sunulduğunu anlattı.

Şiddet gören kadınların karakollarda, savcılıklarda, hastanelerde, adliyelerde yanlarında olduklarını belirten Okumuş, "Kadına ve çocuğa yönelik şiddet davalarını, mağdurlar ve aileleri ile dayanışma içinde takip ediyoruz. Şiddet mağduru çocuklara eğitim ve burs desteği verilmesine katkı sağlıyoruz. Projemiz kapsamında sivil toplum örgütleri, meslek odaları, barolar ve yerel yönetimlerle 100’ü aşkın protokol imzaladık. Bugüne kadar en az 6 bin 500 kadının hayatına bire bir dokunduk. Kadınların şiddet sarmalından kurtulmasına, ailelerin duruşma salonlarında yalnız kalmamasına ve çocukların eğitim hakkına ulaşmasına vesile olduk" diye konuştu.

Açıklamalarında partiye katılım konusunda da kadınlara çağrıda bulunan İl Kadın Kolları Başkanı Aysel Okumuş, "Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları olarak il il, ilçe ilçe, mahalle mahalle örgütlenme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Önümüzdeki seçimlerin biz kadınlar için hayati öneme sahip olduğunu çok iyi biliyoruz. Buradan herkese çağrı yapıyoruz: Bize katılın! Bu seçim, yaşam hakkımızı gasp eden tek adama bir yanıt olmalıdır" dedi.