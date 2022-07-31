CHP'li kadınlardan İstanbul Sözleşmesi için 'net' mesaj

İstanbul Sözleşmesinin yürürlüğe girişinin yıldönümünde CHP'li kadınlar ülke genelinde eş zamanlı açıklama yaparak 'vazgeçmiyoruz' mesajı verdi.BURSA (İGFA) - CHP Kadın Kolları, tam adı “Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi” olan İstanbul Sözleşmesi’nin yürürlüğe girdiği tarihin yıldönümünde 81 ilde yaptığı eşzamanlı basın açıklaması yaptı.

Sözleşmenin 8. yıldönümünü kutlamak gerekirken, yeniden uygulanması için hukuki ve siyasi mücadele verildiğinin belirtildiği açıklamada, “Türkiye Cumhuriyeti’nin bir hukuk devleti olduğunu yok sayanlara tekrar hatırlatıyoruz: Hiç kimse Anayasa’dan üstün değildir. Hiç kimse Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden üstün değildir!” denildi.

Ortak açıklamayı kamuoyuna duyuran CHP Bursa İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Berna Çakır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 19- 20 Mart geceyarısı kararname ile kadınların can simidi olan İstanbul Sözleşmesi’ni hukuksuzca feshettiğini hatırlatarak, “Milyonlarca kadının eşitlik ve yaşam hakkının güvencesi gasp edildi” dedi.

Çakır, bu karar üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka’nın üst üste yaptığı girişimleri anlattı.

Tüm duruşmalarda, Danıştay Savcılarının fesih işlemin iptaline karar verilmesini istediğini belirten Çakır, "Gelgelelim Danıştay 10. Dairesi, 19 Temmuz 2022’de İstanbul Sözleşmesi'nin feshine ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararının iptal istemini 2'ye karşı 3 oyla reddetti. Danıştay, bu kararıyla “Padişahım çok yaşa!” demiş oldu ve hukukun üstünlüğünden değil, üstünlerin hukukundan yana tavır aldı” diye konuştu.