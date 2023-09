CHP'li kadınlardan eş zamanlı 'beslenme' tepkisi!

CHP Kadın Kolları tarafından okullarda ücretsiz öğün verilmemesine ilişkin 81 il, 973 ilçede eş zamanlı basın açıklaması yaptı.BURSA (İGFA) - CHP Bursa İl Kadın Kolları tarafından yapılan basın açıklamasında okullarda olmazsa olmazımız olan ücretsiz öğün talebini yüksek sesle dile getirdi.



Türkiye'nin en acil çözülmesi gereken sorunlardan birinin çocuk yoksulluğu olduğuna dikkati çeken CHP'li kadınlar, ekonomik kriz nedeniyle gıda fiyatlarındaki artış özellikle dar gelirli aileleri vurduğunu belirterek, "Bu da çocukların sağlıklı, dengeli beslenmesini engelledi, çocuklarda yetersiz beslenme yaygınlaştı. Araştırmalara göre de Türkiye’de 5 yaş altı çocukların bodurluk oranı yüzde 10’lara kadar yükseldi. Üstelik bu sayılar her geçen gün artıyor. Çocuklar açlık kıskacına hapsolmuşken, AKP çocukların bir öğün yemeğine dahi göz dikti. Seçim öncesinde, okullarda ‘1 öğün ücretsiz yemek’ verdiği öğrenci sayısını 5 milyona çıkaracağını vadeden tek adam iktidarı, okul öncesi ve yatılı okullarda verdiği ücretsiz öğünü kesti. 1 milyon 400 bin öğrenciyi tek öğün doyurmak bile gözlerine battı. Deprem bölgesi hariç tutularak ücretsiz öğün kaldırıldı. Hem de bir genelge ile… Bu elimde gördüğünüz genelgede ne mi var? Açlığa sürüklenen çocuklar var. Yetersiz olan bu uygulama hangi gerekçe ile kaldırıldı? Tasarruf için mi? Tasarruf yapacaksınız, Saray harcamalarından yapın" görüşünü savundu.

Çocukların okulda açlıktan bayılırken ücretsiz öğün konusunun rafa kaldırılmasına asla izin vermeyeceklerini belirten kadınlar, "Hepimiz çok net biliyoruz ki; özellikle okul çağındaki çocukların sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenmesi çok önemlidir. Bu konuda hekimler sürekli uyarılarda bulunuyor. Yetersiz beslenmenin çocukların fiziki ve bilişsel gelişimini bozduğuna ilişkin ikazlar her geçen gün artıyor. Uzmanlar, anne karnından 0-4 yaşa kadar yetersiz beslenen çocukların hayata bir adım geriden başladığını, bağışıklık sistemi zayıfladığı için sık hastalandığını söylüyor. Ayrıca beslenmedeki eksikliğin çocukların okullardaki başarısını düşürdüğü çok net belirtiliyor. Geldiğimiz son noktada çocukların sağlıksız beslendiği TÜİK tarafından dahi gizlenemedi. TÜİK’e göre 7 milyon 600 bin çocuk dengeli beslenmiyor. Toplam çocuk sayımız 22 milyon 738 bin 300. Bu çocukların yüzde 33,7'si yani 7 milyon 662 bin 807’si maddi yoksulluk çekiyor. TÜİK’in 2022’ye ilişkin Türkiye Çocuk Araştırmasına göre, meyveyi her gün tükettiği belirtilen çocukların oranı yüzde 50, sebzeyi her gün tükettiği belirtilen çocukların oranı yüzde 33’tür. Et, tavuk veya balığı her gün tükettiği belirtilen çocukların oranı ise yüzde 12.7’de kaldı. Yetersiz beslenme oranının en yüksek olduğu il yüzde 20,6 ile Şırnak oldu. Çocuklarımız için et, süt, peynir, yumurta ya da meyve lüks oldu" diye konuştu.

Basına yansıdığı üzere, okuldan verilen listeye göre beslenme çantasını doldurmanın maliyetinin haftalık 175 TL’yi bulduğuna vurgu yapan CHP'li kadınlar, "Bir evden üç çocuk okula gittiğinde haftalık maliyet 525 TL’ye çıkıyor. Okullardan verilen listeye göre, birinci sınıfa giden bir öğrencinin beslenme çantasına; ceviz, fındık, badem gibi kuruyemiş, bir meyve, içecek olarak süt, ayran veya meyve suyu konulması isteniyor. Bir adet muzun fiyatı ortalama 15 lira, bir adet elmanın fiyatı 7 lira, küçük sütün fiyatı 9.5 lira, küçük ayranın fiyatı 5 lira, küçük meyve suyunun fiyatı 7.5 lira, bir simit 15 lira iken bu beslenme çantası nasıl dolacak? Annelerin beslenme çantasına bayat ekmeği ıslatıp koyduğunu biliyoruz. Veliler, lise çağındaki çocuklara dahi harçlık veremiyor, akşamdan kalan yemekle çocuklarını okula gönderiyor. Aç bir çocuğun, sıra arkadaşının sandviçinden bir ısırık istediği haberini hepimiz utanarak okuduk. Derste açlıktan bayılan çocuklar hepimizin yüreğini yakıyor. Bu utanç ülkeyi yönetenlerindir" dedi.

CHP'li belediyelerin çocuklar için beslenme seferberliği başlattığını ifade eden kadınlar, "Çocukların açlığı üzerinden siyaset yapılmaz, yapılamaz. Hiçbir çocuk yatağa aç girmeyene, çocuklarımız okulda karnını doyurana dek verdiğimiz mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz. Geleceğimiz olan çocukların hayatının göz göre göre karartılmasına izin vermeyeceğiz.

Bugün ülke genelinde tek ses olduk, iktidara sesleniyoruz: Ücretsiz öğün acil ihtiyaçtır ve bu konu derhal çözülmelidir. Bugünden itibaren her il ve ilçede eylemler başlatıyoruz" diye konuştu.