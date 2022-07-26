CHP'li gençlerden Kılıçdaroğlu'na KYK teşekkürü

CHP'li gençler meydanlara çıkarak, Genel Başkanları Kemal Kılıçdaroğlu’na teşekkür ettiBURSA (İGFA) - CHP Gençlik Kolları, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun KYK boçrçlarının faizlerinin silinmesi yolundaki çağrısına 81 ilde düzenlediği ortak basın açıklamasıyla teşekkür etti.

Ortak açıklamayı Bursa’da da CHP Bursa İl Gençlik Kolları Başkanı Yalçın Yazıcı okudu. KYK borçlarının faizi silinerek geri ödemelerinin yapılacağının açıklanmasının ardından meydanlara çıkan CHP’li gençler, “Gençlerin Demokrat Amcası, Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun çağrısı ve çabalarının ardından, iktidarın KYK borçlarının faizlerine yönelik yapmış olduğu çalışmayı eksik de olsa memnuniyetle karşıladıklarını” duyurdu.

Sloganın gerçek yerini bulduğunu ifade eden gençler, "Kemal Kılıçdaroğlu söyler, AKP yapmak zorunda kalır" dedi.

Bursa'da İl Gençlik Kolları Başkanı Fatih Yalçın Yazıcı'nın yaptığı gençlerin 81 ildeki eş zamanlı açıklamasına CHP Bursa İl Sekreteri Turgut Özkan, İl Başkan Yardımcıları Cevat Asa ve Yaşar İlbay ile İl Kadın Kolları Başkanı Aysel Okumuş da katılarak destek verdi.