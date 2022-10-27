CHP'li Gaytancıoğlu: Vatandaş et, süt, peynirin yanına yaklaşamıyor

CHP Edirne Milletvekili Doç. Dr. Okan Gaytancıoğlu, yıllardır önceden uyarılarını yapmalarına rağmen AK Parti’ye söz dinletemediklerini ve gelinen durumda vatandaşın et yiyemez, süt içemez, peynirin yanına yanaşamaz hale geldiğini söyledi.Erdoğan DEMİR - Keşan Postası / EDİRNE (İGFA) - TBMM’de AK Parti'nin hayvancılık politikalarıyla ilgili açıklama yapan CHP Edirne Milletvekili Doç. Dr. Okan Gaytancıoğlu, "AK Parti'nin öyle bir hayvancılık politikası var ki vatandaş et yiyemez, süt içemez, peynirin yanına yanaşamaz hâle geldi. Yandaşlarınızı besleyip ithalatı coşturdukça süt hayvanlarını kesime gönderttiniz. Yaptığınız vatandaşın sağlıklı beslenmesine saldırıdır" dedi.

"Sayenizde artık vatandaşlarımız yeterli ve sağlıklı beslenememektedir" diyen Gaytancıoğlu, "Resmî veya gayriresmî açlıkla karşı karşıyayız. Biz işin buraya varacağını defalarca söyledik. Anlattıklarımızı taşa anlatsak çiçek açardı ancak size anlatmak mümkün olmadı. Geldiğimiz noktada ne çiftçi sattığı sütten para kazanabiliyor ne de vatandaş süt ve süt ürünlerine ulaşabiliyor. Bugün yine süte zam geldi. Süt hayvanları kesime gitti, gitmeye devam ediyor. Süt krizi geldi kapıya dayandı. Süt alım fiyatlarını baskılamakla bu iş olmaz, maliyetleri azaltacak teşvikler verilmelidir. Biz bu işin nasıl olması gerektiğini size yine anlatırız ama siz hem işi bilmiyor hem de bilenleri dinlemiyorsunuz" diye konuştu.