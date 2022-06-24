CHP'li Gaytancıoğlu: TMO çiftçiye destek olsun

CHP Edirne Milletvekili Doç. Dr. Okan Gaytancıoğlu TBMM KİT Komisyonunda Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü’nün hesaplarının görüşülmesi sırasında iktidarın tarım politikasını eleştirdi.Erdoğan DEMİR / Volkan Gazetesi (EDİRNE İGFA) - KİT Komisyonundaki toplantı sırasında zaman zaman iktidar ve muhalefet partileri arasında tansiyon yükselirken CHP Milletvekili Doç. Dr. Gaytancıoğlu Toprak Mahsulleri Ofisinin çiftçinin kara gün dostu olması gerekirken ithalat için aracı kuruma dönüştürüldüğünü söyledi.

TMO’nun kamusal bir görev yaptığını ve çiftçi lehine kararlar alması gerektiğini vurgulayan CHP'li vekil Gaytancıoğlu, “Toprak Mahsulleri Ofisi bizim gözbebeğimiz olan bir kuruluşumuz. Ancak son yılarda kurum çiftçimizi koruması gerekirken sürekli ithalat ihaleleri açan bir kuruma dönüştü. Ekonomideki başıbozukluk çiftçiyi perişan ettiği gibi kurumların da içini boşalttı" dedi.

"TMO ithalata para harcayıp zarar edeceğine çiftçiye daha fazla destek versin gerekirse daha fazla zarar etsin" dyen Gaytancıoğlu, "Piyasada düzenleyici bir rol oynasın ve kaynaklarını çiftçimiz için kullansın. Gerekirse 1 milyar daha fazla zarar eder ama çiftçimiz kazanır, vatandaşımız da daha ucuz ekmek yer. Cumhurbaşkanlığı sistemi denilen işe yaramazlık abidesi bir rejime geçtikten sonra TMO tamamen ithalat aracıda dönüştürüldü. Şu anda ekmek fiyatları artarak gidiyor. Ama çiftçimiz değil ithalatçı kazanıyor. Sonuçta ne üreticiye ne de tüketiciye bir yarar sağlamıyor. Buğday fiyatları 8500 liraya çekilmeli. TMO ve devlet düzenleyici rolünü doğru yaparsa tahıl ithal etmeyiz" diye konuştu.

Edirne'nin Türkiye’de en çok çeltiğin üretildiği il olduğunu vurgulayan CHP'li Gaytancıoğlu, çeltik politikasının da rezalet olduğunu belirterek, "15 yıldır destekleme primi 10 kuruş. Türkiye’de 15 yıldır değişmeyen ne kaldı. Ya adam gibi destekleme primi verin ya da ‘biz destekleme primi vermiyoruz’ deyin. Tarımsal Birlikleri destekleyin. Bizim Bölgemizde Trakya Birlik var, Karadeniz Birlik var. Bu birlikleri destekleyin ki bunlar da çiftçimizi daha fazla destekleyebilsin. Bakın Trakya Birlik üreticimize avans veriyor devlet destek olursa onlar da daha fazla destek verebilir" dedi.