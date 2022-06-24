Son Dakika

CHP'li Gaytancıoğlu: TMO çiftçiye destek olsun

SİYASET 24.06.2022, 11:30
CHP'li Gaytancıoğlu: TMO çiftçiye destek olsun

CHP Edirne Milletvekili Doç. Dr. Okan Gaytancıoğlu TBMM KİT Komisyonunda Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü’nün hesaplarının görüşülmesi sırasında iktidarın tarım politikasını eleştirdi.Erdoğan DEMİR / Volkan Gazetesi (EDİRNE İGFA) - KİT Komisyonundaki toplantı sırasında zaman zaman iktidar ve muhalefet partileri arasında tansiyon yükselirken CHP Milletvekili Doç. Dr. Gaytancıoğlu Toprak Mahsulleri Ofisinin çiftçinin kara gün dostu olması gerekirken ithalat için aracı kuruma dönüştürüldüğünü söyledi.

TMO’nun kamusal bir görev yaptığını ve çiftçi lehine kararlar alması gerektiğini vurgulayan CHP'li vekil Gaytancıoğlu, “Toprak Mahsulleri Ofisi bizim gözbebeğimiz olan bir kuruluşumuz. Ancak son yılarda kurum çiftçimizi koruması gerekirken sürekli ithalat ihaleleri açan bir kuruma dönüştü. Ekonomideki başıbozukluk çiftçiyi perişan ettiği gibi kurumların da içini boşalttı" dedi.

"TMO ithalata para harcayıp zarar edeceğine çiftçiye daha fazla destek versin gerekirse daha fazla zarar etsin" dyen Gaytancıoğlu, "Piyasada düzenleyici bir rol oynasın ve kaynaklarını çiftçimiz için kullansın. Gerekirse 1 milyar daha fazla zarar eder ama çiftçimiz kazanır, vatandaşımız da daha ucuz ekmek yer. Cumhurbaşkanlığı sistemi denilen işe yaramazlık abidesi bir rejime geçtikten sonra TMO tamamen ithalat aracıda dönüştürüldü. Şu anda ekmek fiyatları artarak gidiyor. Ama çiftçimiz değil ithalatçı kazanıyor. Sonuçta ne üreticiye ne de tüketiciye bir yarar sağlamıyor. Buğday fiyatları 8500 liraya çekilmeli. TMO ve devlet düzenleyici rolünü doğru yaparsa tahıl ithal etmeyiz" diye konuştu.

Edirne'nin Türkiye’de en çok çeltiğin üretildiği il olduğunu vurgulayan CHP'li Gaytancıoğlu, çeltik politikasının da rezalet olduğunu belirterek, "15 yıldır destekleme primi 10 kuruş. Türkiye’de 15 yıldır değişmeyen ne kaldı. Ya adam gibi destekleme primi verin ya da ‘biz destekleme primi vermiyoruz’ deyin. Tarımsal Birlikleri destekleyin. Bizim Bölgemizde Trakya Birlik var, Karadeniz Birlik var. Bu birlikleri destekleyin ki bunlar da çiftçimizi daha fazla destekleyebilsin. Bakın Trakya Birlik üreticimize avans veriyor devlet destek olursa onlar da daha fazla destek verebilir" dedi.

Yorumlar (0)
22
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 26 Haziran 2022
İmsak 03:26
Güneş 05:26
Öğle 13:12
İkindi 17:12
Akşam 20:47
Yatsı 22:39
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31