CHP'li Gaytancıoğlu'ndan enflasyon yorumu

Edirne önceki dönem Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, açıklanan enflasyon oranları ile ülkenin gün geçtikçe fakirleştiğini söyledi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - TÜİK'in dün açıkladığı enflasyon rakamlarına göre yüzde 62, bağımsız kuruluş olan ENAG'ın ise yüzde 129 olarak açıkladığı enflasyon rakamlarını değerlendiren Edirne önceki dönem milletvekili Okan Gaytancıoğlu, “Türkiye Yüzyılı” dedikleri mutfakta yangının, paramızın pul oluşunun, ekonomik çöküntünün yüzyılı olarak tarihe geçeceğini söyledi. Gaytancıoğlu, TÜİK'in açıkladığı enflasyonda halk sokağa çıktığında peynirin, kıymanın, domatesin, ekmeğin fiyatının geçen yıla göre yüzde 62 değil en az bunun 2 katı arttığını söylediğini belirterek, "Zaten diğer verilerde fakirleştiğimizi söylüyor. BDDK verilerine göre, bireysel kredi kartı borçları 24 Kasım itibarıyla 1 trilyon 43,6 milyar lira ile rekor düzeye ulaştı. Sermaye daha fala kazansın diye uygulanan politikaların bedelini halk ödemeye devam diyor. Çarpıtılmış verilerle halkın sofrasından ekmeği, aşı çalınıyor" diye konuştu.