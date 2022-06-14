CHP'li Gaytancıoğlu ikametgah adresinin peşinde

CHP Edirne Milletvekili Doç. Dr. Okan Gaytancıoğlu, Keşan’da Mustafa Özgül adlı vatandaşın ikametgâh almak için başvurduğunda eşi Yasemin Özgül’le oturmakta oldukları Yukarı Zaferiye Mahallesi'nde kayıtlarının olmamasıyla ilgili soru önergesi verdi.Erdoğan DEMİR / Keşan Postası (EDİRNE İGFA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun cevaplanması istemiyle CHP Edirne Milletvekili Doç. :Dr. Okan Gaytancıoğlu tarafından verilen önergede, yaklaşan seçim zamanı anımsatıldı.

Vatandaşların doğduğu günden bu yana oturduğu bir adresten ikametgâh bilgilerinin nasıl silindiği, seçim zamanında benzer şeylerin yaşanıp yaşanmayacağı soruldu.

Konuya ilişkin bir açıklama yapan Doç. Dr. Gaytancıoğlu, "İşin içinde AK Parti olunca hiçbir konu ‘hata’ olarak geçiştirilemez. Hele Türkiye için yaşamsal önemde olan bir seçim öncesinde. AK Parti’nin içinde olabileceği her işe şüpheyle bakıyoruz ve kamuoyunu aydınlatan, tatmin edici bir yanıt bekliyoruz. Bir vatandaşımızın doğduğundan beri oturduğu mahalledeki kaydı nasıl silinir? Kendisinin ve eşinin kaydı silinirken çocuğunun kaydı nasıl orada kalmıştır? Yaklaşan seçimler de göz önüne alındığında vatandaşımızın doğduğu günden bu yana oturduğu bir adresten ikametgâh bilgilerinin nasıl silindiği, seçim zamanında benzer şeylerin yaşanıp yaşanmayacağı akıllara soru işaretlerini getirmektedir. Seçimler yaklaşıyor. Seçim öncesi böyle işlerin olmayacağının garantisi nedir? Bu olayın sistemden kaynaklanan bir sorundan mı yoksa dışarıdan bir müdahaleyle olup olmadığını da bilmek istiyoruz” diye konuştu.