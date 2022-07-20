CHP'li Fatma Köse'den 'Danıştay'a tepki

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Danışmanı Fatma Köse, Danıştay’ın İstanbul Sözleşmesi hakkında aldığı kararın hukuka aykırı olduğunu söyledi.ANKARA (İGFA) - “Kadınların iradesi tek adam rejiminden büyüktür!” diyen CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Fatma Köse, ”İstanbul Sözleşmesi onlarca yıllık kadın mücadelesinin kazanımı ve tüm kadınların en temel hukuki güvencesidir ”dedi.

Köse, Danıştay'ın İstanbul Sözleşmesi'nin feshi kararının iptali talebini reddetmesine tepki gösterek, CHP iktidarında İstanbul Sözleşmesini yeniden yürürlüğe koyacaklarını belirtti.

Fatma Köse konu ile ilgili yaptığı açıklamasında, Danıştay tarafından verilen kararın hukuki olmadığını gayet iyi bildiklerini ifade ederek, "İstanbul Sözleşmesi için hukuki ve siyasi olarak mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. İstanbul Sözleşmesi, tüm kadınlar için hala yürürlüktedir. İstanbul Sözleşmesi, bu ülkenin vicdanlı hukukçuları için yürürlüktedir. İstanbul Sözleşmesi, 6251 sayılı Uygun Bulma Kanunu olduğu sürece yürürlüktedir. Bu dava biz bitti demeden bitmez. İktidarımızın ilk haftasında İstanbul Sözleşmesi’ne taraf olacağız ve kadına yönelik şiddetle mücadelede tüm önlemleri uygulamaya derhal başlayacağız. Sarayın hakimleri ise bu hukuksuz kararla tarihin kara sayfalarında yerini alacak" diye konuştu.