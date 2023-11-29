CHP'li eski milletvekili Gaytancıoğlu: Yoksulluk artıyor

CHP eski dönem milletvekili Okan Gaytancıoğlu, yaptığı açıklama ile ülkede yoksulluğun arttığını dile getirdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - CHP önceki dönem Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, TÜRK-İŞ'e göre Kasım’da açlık sınırı 14 bin 25 TL'ye, yoksulluk sınırı 45 bin 686 TL’ye yükseldiğine dikkati çekerek, "Yoksulluk sınırı dört asgari ücret tutarını aştı. Asgari ücret 11402 lira en düşük emekli maaşı 7 bin 500 lira. Halka açlık ve yoksulluk dayatanlar utanmalı. Emekli, işçi, öğrenci, esnaf, çiftçi, memur kısacası Halk geçinemiyor" dedi.

Kiracı-evsahibi, işçi-işveren, çiftçi-tüccar vs. tüm ekonomik birimleri birbirinden nefret eder hale getirenlerin yüzünün kızarması gerektiğini belirten Gaytancıoğlu, "Oysa kabahatli olan yanlış ekonomi politikasını seçim kazanmak uğruna 2,5 yıl boyunca bize uygulayanlardır. Herkes işine geldiği yerden bakarsa, işin özünü görmezden gelirse eninde sonunda o politikadan kendine düşen bedeli öder!” yorumunda bulundu.