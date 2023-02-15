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CHP'li Dr. İlgezdi uyardı: Depremlerden kurtardık, salgınlarla yitirmeyelim

SİYASET 15.02.2023, 13:38
CHP'li Dr. İlgezdi uyardı: Depremlerden kurtardık, salgınlarla yitirmeyelim

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Dr. Gamze Akkuş İlgezdi, deprem sonrası hayatta kalanların, temiz suya ve hijyen malzemelerine ulaşım konusunda büyük sıkıntı yaşandığını söyledi.ANKARA (İGFA) - CHP'nin Sağlıktan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Dr. Gamze Akkuş İlgezdi, iktidara seslenerek, deprem bölgelerindeki salgın hastalıklara karşı önlemlerin etkili şekilde alınması için bilim insanlarının ve siyasilerin çağrılarına kulak verilmesini istedi.

“Arama kurtarma çalışmalarında ter döken görevliler ve enkaz altından çıkarılan depremzedeler, paslı demirlere maruz kalmaktadır" diyen Akkuş İlgezdi, "Molozlardan kaynaklı yaralanmalar gerçekleşmektedir. Hayat kurtarmak için canla başla çalışan görevliler açık yaralarla görevlerine devam etmektedirler. Yine aynı şekilde depremzedelerimiz de günlerdir yara bere içinde bölgede yaşam mücadelesi vermektedir. Salgın hastalık kapmaya çok müsait bir alandalar. Hijyen adına hiçbir şey yok. Cesetlerle bir arada bulunulan bir bölge ne yazık ki. Depremden etkilenen bölgelerde acilen salgın riskleri bertaraf edilmelidir. Bölgede ihtiyacı olan yurttaşlar için tetanos, difteri ve Hepatit B aşılarına erişim sağlanmalıdır" diye konuştu.

SALGIN RİSKİ KAPIDA

Kızamık ve grip gibi hastalıklara karşı aşılamanın önemine dikkat çekilen Dr. Akkuş İlgezdi, "Deprem sonrası alt yapının bozulması, güvenli içme ve kullanma suyunun olmaması, atıkların kaldırılamaması, bağışıklama hizmetlerinde aksama, soğuk hava gibi sorunlar nedeniyle ciddi bir salgın riski mevcut.  Öncelikle gebeler için, tetanosa karşı başta aşı olmak üzere önlemler alınmalı, tüberküloz hastalarının düzenli izlemi sağlanmalı ve ilaç kullanımı kesintiye uğramamalıdır” dedi.

Genel Başkan Yardımcısı Dr. Gamze Akkuş İlgezdi, açıklamasında, Dünya Sağlık Örgütünün bildirimlerine göre son bir yıl içinde Suriye'de 80 bine yakın Kolera vakası tespit edildiğini anımsattı. İlgezdi, deprem bölgesinin, özellikle Hatay'ın Suriye'ye yakınlığı göz önünde bulundurulduğunda Kolera ile ilgili herhangi sorun çıkmaması için önlemler alınması gerektiğini belirterek, "Bölgede kolera tehlikesi bertaraf edilmelidir” dedi.

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