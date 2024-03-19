CHP'li Dalgıç'tan Mudanyalı üretici kadınlara destek sözü

Bursa'da CHP Mudanya Belediye Başkan Adayı Deniz Dalgıç, Mudanyalı üretici kadınlarla bir araya gelerek, destek sözü verdi.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Mudanya ilçesi kırsalındaki Çağrışan Halk Eğitim Merkezi'nde taş yapıştırma, dikim ve keçe kurslarında maharetlerini sergileyen kadınları ziyaret eden CHP Mudanya Belediye Başkan adayı Deniz Dalgıç, kadınların emeklerine ve eserlerine hayran kaldı.

Dalgıç, kadınlarla birlikte taş boyama ve yün keçe işleme atölyelerine katılarak üretkenliğe ortak oldu.

Mudanya vizyonunda üreten kadınların ön planda olduğunun altını çizen Dalgıç, kadınların sosyal, kültürel ve ekonomik yaşamda daha fazla yer almalarını sağlamak amacıyla birçok projeyi hayata geçireceklerini söyledi.

Kadınların ekonomisini güçlendirmeyi amaçladıklarını vurgulayan Dalgıç, "Kadınlarımız müthiş üretkenler. Bizim bu ürünleri değerlendirmemiz lazım. Kadınlarımızın ürünlerini sergileyebileceği galeriler ve dükkanlar açacağız. Üretmeyi kesmeyin. Üreten kadınlara ihtiyacımız var. Sizler değer oluşturmaya devam edin, biz de size her türlü desteği vereceğiz” diyerek destek sözü verdi.