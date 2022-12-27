CHP'li Cevat Asa'dan Bursa Karacabey'e ziyaret

CHP Bursa İl yönetiminden milletvekili aday adaylığı için ilk istifa eden Cevat Asa, ilçe ziyaretlerini sürdürüyor.BURSA (İGFA) - Bursa Milletvekili aday adaylığı için saha çalışmalarına başlayan CHP'li Cevat Asa, Karacabey ilçesinde CHP ve ADD'ye ziyaretlerde bulundu.

Karacabey'de Gönül Avil başkanlığındaki CHP İlçe yönetimini yaptığı ziyarette partililerle ziyarette bulunan Cevat Asa, Karacabey'in çocukluğunun geçtiği yerler olduğunu belirterek, "Buraların benim gönlümde ve düşlerimde yeri ayrıdır. İlçeye her girişimde içimi hüzün kaplar. Siz değerli CHP’li ailem ile birlikte çok güzel işlere imza atacağımıza inanıyorum. Vereceğiniz desteğe şimdiden çok teşekkür ediyorum” dedi.

CHP Karacabey İlçe Başkanı Gönül Avil, Asa'nın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kendisinin Karacabey’den Sorumlu İl Başkan Yardımcısı olarak yaptığı görevlerden iyi tanıdıklarını belirtti ve "Bize düşen ne varsa yapmaya hazırız" mesajını verdi.

Atatürkçü kişiliğiyle tanınan Cevat Asa, daha sonra Karacabey'de Atatürkçü Düşünce Derneği'ni ziyaret edere, burada Şube Başkanı Haluk Aka ile görüştü. "Atatürkçü adaylar bizim her zaman baş tacımızdır" diyen Başkan Aka,Cevat Asa’nın daha önceki yıllarda ADD Kestel Şube Başkanlığı yaptığını anımsatarak, kendisinin milletvekili seçilmesi halinde Bursa'ya ve ilçelerimize büyük katkıları olacağına yürekten inandığını söyledi.

Aka, ziyaret anısına CHP'li Asa’ya Atatürk Evi tablosunu hediye etti.