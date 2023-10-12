CHP'li Çakır: İktidar emekliye ikramiye değil adeta sadaka verdi

CHP Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır, kabine toplantısı sonrası AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin TL ödeme yapılacağı ile ilgili açıklamasına tepki gösterdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - CHP Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır, iktidar partisi emekliye ikramiye değil adeta sadaka verdiğini öne sürdü.

Çakır, 7 bin 500 TL emekli maaşının yanında bir iş bulup asgari ücret ile hayatını yaşamaya çalışan emeklilerin bu ödemeden faydalanamayacak olmasını eleştirerek, “Kim faydalanacak? Vatandaştan ek MTV’yi 2 kere alırken, sen emeklisin ek iş yapıyorsun veya yapmıyorsun, o yüzden senden tahsilat yapmıyoruz diye ayırdınız mı?” diye sordu.

İLÇE BAŞKANI ÇAKIR: “AKP İKTİDARINDA EMEKLİLİK ADETA BİR ÇİLEYE DÖNÜŞMÜŞ DURUMDADIR”

İlçe Başkanı Çakır, AK Parti iktidarında emekliliğin çileye döndüğünün altını çizerek açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Yıllarca emek vererek çalışma hayatında yer alanların ve ülkemizin refahına katkı sunanların, insanca bir emeklilik hayatına kavuşabilmeleri en temel haklarıdır. Ancak AKP iktidarında bırakın huzurlu bir emeklilik yaşamayı, milyonlarca çalışan için emeklilik adeta bir çileye dönüşmüş durumdadır. İnsanca bir emeklilik sistemini hayata geçiremememizin en açık ve acı göstergesi, emeklilerin fiilen çalışma hayatı içerisinde kalmak zorunda olmalarıdır. Onlar çalışmak zorunda kaldıkça iş bekleyen gençlerimiz de çalışma hayatına dahil olamamaktadırlar. Bu kısır döngüyü aşmak zorundayız.”

“EMEKLİLERİMİZ BİR KEZ DAHA AKP HÜKÜMETİ TARAFINDAN KADERLERİNE TERK EDİLMİŞTİR”

Ülke kaynaklarının yeterli olduğunu hatırlatan İlçe Başkanı Çakır, “Ülkemizin kaynakları hak temelli bir sosyal devletin inşa edilmesiyle bu acımasız durumu ortadan kaldırmaya yeter de artar bile. Mesele tercih meselesi. Emeklilerimize ve tüm vatandaşlarımıza kaşığın ucuyla verip kepçe ile almayı kendine görev edinen AKP hükümeti, önceki akşam müjde adı altında yapmış olduğu açıklama ile bir kez daha halktan ve halkın gerçeklerinden ne kadar uzak olduğunu gözler önüne sermiştir. Ekonomik şartların her geçen gün kötüye gittiği ülkemizde, sefalet ücretinin altında bir maaş alarak hayatlarını devam ettirmeye çalışan emeklilerimiz bir kez daha AKP hükümeti tarafından kaderlerine terk edilmiştir. İğneden ipliğe her şeye zam gelen bir dönemde, özellikle zorlu kış şartlarının arifesinde emekliye layık görülen 5 bin TL sözde refah ödemesi emeklilerimizin beklentilerini asla karşılamamıştır. Bir de bu ödemeyi yalnızca çalışmayan emeklilere yapacaklarını ilan etmeleri vatandaştan ne kadar koptuklarını bizlere bir kez daha göstermiştir? Ey AKP hükümeti, Ey AKP Genel Başkanı size 7.500 TL maaş alıp da çalışmak zorunda olmayan emeklinin var olduğunu kim söyledi? Kim inandırdı sizi buna? 7.500 TL emekli maaşının yanında bir iş bulup asgari ücret ile hayatını yaşamaya çalışan emeklilerimiz bu ödemeden faydalanamayacak da kim faydalanacak? Bu nasıl bir öngörü, bu nasıl bir refah anlayışı? ifadelerini kullandı.

Çakır, 7.500 TL emekli maaşının yanında bir iş bulup asgari ücret ile hayatını yaşamaya çalışan emeklilerin bu ödemeden faydalanamayacak olmasını da eleştirdi.