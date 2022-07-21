CHP'li 'Büyükşehir'lerden ortak açıklama

CHP'li 11 Büyükşehir Belediye Başkanı, ekonomi ve dış ilişkiler odaklı konuları ele alan ortak açıklama yaptı.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye tarihinin en ciddi ekonomik sıkıntılarının yaşandığı bir dönemden geçildiğine dikkati çeken CHP'li 11 Büyükşehir Belediye Başkanı, hızla artmaya devam eden enflasyon son 20 yılın en yüksek seviyesine çıktığını belirtti.

Enflasyonun artış kalemlerinde ilk sırada ulaştırma daha sonra da gıda ürünlerinin olduğunu ifade eden başkanlar, "Bu iki kalem de yerel yönetimlerin ana iş alanlarını oluşturmaktadır. Belediyelerimizin ürettiği ekmekten, enerji ve taşıma hizmetlerine kadar pek çok kalemde maliyet kalemleri artmaya devam eden döviz kuru, yanlış ekonomi politikaları ve dünya çapında yaşanan, başta tedarik sorunları olmak üzere, çeşitli nedenlerle yükselmeye devam etmektedir. Belediyelerimiz tüm imkanlarını kullanarak, karşı konulmaz bu artışlara karşı dursa da bu ekonomik gidişatın yarattığı tahribatın kaçınılmaz sonuçları ne yazık ki olacaktır. Buna rağmen, belediyelerimiz özellikle dar gelirli vatandaşlarımızı, elinden geldiğince, korumaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Başkanlar, yazılı ortak açıklamada, küresel iklim krizinin de tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de kendini gösterdiğini ve bu konuda en çok acıtan yanının ormanların yangınlara kurban gitmesi olduğunu belirterek, geçen yıl yaşanan yangın felaketleri sonrasında THK’nın uçaklarının da hazır edilişi ve yangın söndürmede kullanıldığını görmenin Belediye Başkanları olarak çalışmada emeği geçen tüm kişi ve kurumlara teşekkür etti.

Başkanlar, "Türkiye’nin en etkin itfaiye gücüne sahip 11 belediyemizin, nerede yangın olursa olsun, 7/24 göreve hazır olduğunu da kamuoyu ve ilgilileri ile paylaşırız" açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı'nın yabancı misyonlarla görüşmeleri izne bağlayan genelgesini de değerlendiren başkanlar, ortak açıklamada, bu genelgenin hukuka ve demokrasiye uygun bir genelge olmadığının altını çizerek, genelgenin iptali konusunda hukuki girişimlerde bulunacaklarını açıkladı.