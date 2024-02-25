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CHP'li Bozbey'den Mudanya'ya 'metrobüs' müjdesi

SİYASET 25.02.2024, 18:05
CHP'li Bozbey'den Mudanya'ya 'metrobüs' müjdesi

CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Bozbey, Mudanya'ya yönelik açıkladığı projelerinde metrobüs ve kentsel dönüşüm müjdesi verdi.BURSA (İGFA) -  Cumhuriyetin kuruluşunun mihenk taşı olan Mudanya Mütarekesi'nin imza altına alındığı evin olduğu meydanda aday tanıtım toplantısı gerçekleştiren CHP, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Bozbey ve Mudanya Belediye Başkan adayı Deniz Dalgıç ile birlikte kazanma sözü verdi.

Mudanyalıların yoğun katılımı ve büyük coşkusuyla gerçekleştirilen mitinge, Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Bursa Milletvekilleri Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Orhan Sarıbal ve İlçe Başkanı Kurtuluş Furkan Atalay da katıldı.

Mudanya ile ilgili projelerini açıklayan CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, ilçeye metrobüs hattını getireceklerini belirterek, Mudanya’nın ulaşım, otopark ve deprem gibi sorunlarının olduğuna dikkat çekti.

AK Parti yönetimindeki Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Mudanya’ya üvey evlat gibi davrandığını iddia eden Bozbey, "Ama biz önemsiyoruz. Herkes eşit ve adil bir şekilde hizmet alacak. Mudanya’daki ulaşım sorunlarını çözeceğiz. Depremle ilgili hazırlıklarımıza hızlıca başlayacağız. Kentsel dönüşüm ile Mudanya’yı depreme dayanıklı bir kent haline getireceğiz. Mudanya’nın denizini temizleyerek insanlarımızın gönül rahatlığı ile denize girebileceği bir yer haline getireceğiz. Üreten kadınlarımıza destek vereceğiz. Sorunlara vakıfız, çözümleri biliyoruz. Biz bilime inanıyoruz. Onun için yaptığımız işler doğru oluyor" diye konuştu.

 Seçimden hemen sonra BUSKİ raporlarını kamuoyuyla paylaşacaklarını söyleyen Bozbey, "Hiç tereddüt etmeyin. Biz muslukları kapatacağız. Nasıl ki İstanbul, Ankara Belediyeleri muslukları kapattı, halka verdi.Biz de öyle yapacağız. Başka yerlere açtıkları muslukları kapatacağız, halka adil ve eşit dağıtacağız.” dedi. Mudanyalılara, 31 Mart günü sandıklara sahip çıkmaya davet eden Bozbey, Mudanya seçmeninden rekor düzeyde oy beklediklerini duyurdu.

"DENİZ'İNİZİN HAYALLERİ, UMUTLARI VAR"

Öte yandan seçim otobüsünün “Mudanya seninle kazanacak” sloganları eşliğinde çıkan CHP Mudanya Belediye Başkan Adayı Deniz Dalgıç, “Biz; mübadelesine, mücadelesine, mütarekesine saygı gösterenlerdeniz. Poyrazına, imbatına, martısına, mis gibi havasına gönül verenlerdeniz. İncirinin, üzümünün, zeytinin, taşının, toprağının anlamını bilenlerdeniz. Tarihiyle, tarımıyla, turizmiyle, Mudanya’nın hak ettiği değeri görmesi gerektiğini düşünenlerdeniz. Mudanya’yı hak ettiği yere getirmek, değişimi inşa etmek için yola çıktık” dedi.
Mudanya için önceliklerini de açıklayan Dalgıç, ilk önceliklerinin ilçeyi deprem dirençli bir kent haline getirmek olacağını daha sonra da gelir düzeyini yükseltecek projelere imza atacaklarını söyledi. "Tarihimiz, kültürümüz, tarımımız ve denizimiz var. Şimdi de Deniz’iniz var" diyen Deniz Dalgıç, "Deniz’inizin hayalleri, umutları var. Mudanya’yı dünya çapında bir tarım ve turizm kenti yapacağız. Çünkü sizlere çok güveniyorum. Birlikte kazanırız, birlikte başarırız" diye konuştu.

Aday tanıtım toplantısı sonrasında CHP Mudanya Belediye Başkan Adayı Deniz Dalgıç’ın seçim ofisinin açılışı yapıldı. Deniz Dalgıç, desteklerinden dolayı Mudanyalılara teşekkür etti.

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