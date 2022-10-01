CHP'li başkanlar Hatay'da toplandı

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Ordu’da düzenlenen Cumhuriyet Halk Partili Büyükşehir Belediye Başkanları buluşmasına katıldı.HATAY (İGFA) - Başkanların katıldığı toplantıda konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, iktidarın CHP’li belediyeler üzerindeki baskı ve engellemelere rağmen hiçbir şekilde taviz vermeden her alanda hizmet vermeye devam edeceklerini söyledi. CHP’li büyükşehir belediyelerine yapılan “haksız ithamları” kınadıklarını belirten Torun, ortak hazırlanan metni kamuoyu ile paylaştı. 11 Büyükşehir Belediyesi'nin vatandaşların yıllardır ihmal edilen temel sorunlarının çözümüne odaklanan, sosyal belediyecilik ilkesini esas alan; kapsayıcı, şeffaf ve adil bir yönetim anlayışıyla hizmet üretmeye devam ettiğini vurgulayan Torun, " Belediyelerimiz, vatandaşlarımız arasında hiçbir ayrım yapmadan hizmetlerini sürdürürken, ne yazık ki, iktidarın siyasi baskılarına ve engelleme girişimlerine maruz kalmaktadır.

HEDEF GÖSTERİLİYOR

İktidar, bir yandan belediyelerimizin yetki ve gelirlerini azaltan kararlar alırken, bir yandan da hukuksuz soruşturmalarla baskı kurmaya ve belediye başkanlarımızı haksız ithamlarla itibarsızlaştırmaya çalışmaktadır. Uyduruk ve zorlama algı operasyonlarıyla, belediye başkanlarımıza kumpaslar kurulmaktadır. Devlet ahlakı ile bağdaşmayan hadsiz açıklamalarla belediye başkanlarımız hedef gösterilmektedir. Son olarak Mersin’de bir terör saldırı yaşadık. Bu saldırıyı yapanları ve bu saldırıdan medet umarak siyasi çıkar sağlamaya çalışanları kınıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyemizi ve CHP’yi terörle yan yana getirme hadsizliğinde bulunan tüm çevreleri de en güçlü şekilde lanetliyoruz. CHP, avukat bürolarında değil savaş meydanlarında kurulan bir partidir. Atatürk’ün partisini terörle yan yana getirmeye çalışmak, kimsenin haddi değildir. Bu itibar suikastlerine asla pabuç bırakmayacağız" dedi.