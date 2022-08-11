CHP'li başkanlar Aydın Bozdoğan'da buluştu

Aydın'da CHP'li belediye başkanları Bozdoğan'da pazar esnafı ve vatandaşlarla bir araya geldi.AYDIN (İGFA) - Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu,Bozdoğan'da vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Çerçioğlu’nun Bozdoğan ziyaretinde CHP İl Başkanı Ali Çankır ve ilçe başkanları ile Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay,Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkayave Yenipazar Belediye Başkanı Yüsran Erden de eşlik etti.

Başkanlar önce Bozdoğan pazar esnafı ve vatandaşlarla bir araya gelirken, daha sonra Alamut Mahallesi'ni ziyaret etti.

Hem pazarcı esnafı, hem de vatandaşlar ekonomik sıkıntılarını dile getirdikleri buluşmada, vatandaşların fiyatların çok yüksek olduğunu, alım güçlerinin artık kalmadığını pazar arabasının yarısını bile dolduramadıklarını belirttiler. Pazar ziyareti sonrasında diğer esnafları da ziyaret ederek vatandaşların taleplerini dinleyen CHP'li başkanlar, Alamut Mahallesi’nde genci yaşlısı birçok vatandaşla birlikte samimi bir ortamda sohbet ederek, geçim sıkıntılarına yönelik dertlerini dinlediler.