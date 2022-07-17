CHP'li Aydın: "İnsanlar 4 liralık simidi veresiye isteyecek konuma geldi!"

Bursa'nın Karacabey ilçesindeki pazarda vatandaşların nabzını tutan CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, insanların 4 liralık simidi dahi veresiye isteyecek duruma geldiğini öne sürdü.BURSA (İGFA) - CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, Karacabey'de halkın nabzını tuttu. Beraberinde Karacabey İlçe Başkanı Gönül Avil ve yönetimiyle birlikte esnafın, pazarcının ve vatandaşların sıkıntılarını dinleyen Aydın'a pazarcı, esnaf satış yapamamaktan, vatandaş da hayat pahalılığından dert yandı.

Bir simitçi Milletvekili Aydın'ın yanına gelerek, "Daha bu sabah bir kadın utana sıkıla yanıma gelerek 4 liralık simidi veresiye almak istedi. 'Ay başında ödesem olur mu?' dedi. Yıllardır simitçilik yapıyorum ilk defa böyle bir durumla bu dönemde karşılaştım" diyerek isyan etti.

Her yerde olduğu gibi Karacabey'de de vatandaşların zamlardan, hayat pahalılığından belini doğrultamaz durumuna geldiğini söyleyen CHP'li Aydın, "Kime dokunduysak esnafından, pazarcısına, öğrencisinden, simitçisine bin ah işittik. Vatandaşımızı 4 liralık simidi dahi alamayacak duruma getirenler hala utanmadan halkımızda dalga geçen açıklamalar yapıyorlar. Cumhurbaşkanı da 2002'den bu yana hala vatandaşımızın sabretmesini istiyor. Sabredecek ne güçleri kaldı, ne de paraları" diye konuştu.

"Siftah yapmadan dükkan kapatıyorum. Dayanacak gücümüz kalmadı, bizi kurtarın, tek umudumuz sizsiniz" diyen bir esnafa ise Aydın, "Projelerimiz hazır, ilk seçimde iktidar olacağız ve ülkemize huzuru, refahı getireceğiz" dedi.