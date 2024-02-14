CHP'li Aydemir: "Altın sudan da topraktan da değerli değil"

Artvin başta olmak üzere Türkiye’nin pek çok yerinde doğa katliamı yaşandığına işaret eden CHP Artvin - Hopa İlçe Başkanı Şükrü Aydemir, Erzincan İliç'teki Çöpler Altın Madeni’nde yaşanan büyük faciaya rağmen tek bir istifanın olmadığını, tek bir kişinin sorumluluk dahi almadığına vurgu yaparak, “Bari utanın da özür dileyin!” dedi.ARTVİN (İGFA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Artvin Hopa İlçe Başkanı Şükrü Aydemir, tonlarca tehlikeli kimyasalın toprağa karıştığı, 9 işçinin göçük altında kaldığı Erzincan İliç'teki Çöpler Altın Madeni faciasına tepki gösterdi. Açıklamasında başta Artvin olmak üzere Türkiye’nin pek çok yerinde doğa katliamlarının sürdüğüne işaret eden Başkan Aydemir, şunları söyledi: “Artvinliler, yıllarca uluslararası ve ulusal maden şirketlerine karşı direndi. Artvin’de doğa katliamına karşı mücadele eden köylülerin karşısına TOMA’larla çıkanlar, çevreye siyanürlü solüsyon sızdıran madene kapasite artırım onayı vermiş. Erzincan’da yaşananlar toprağı, insanı yok sayan kar hırsının sonucudur.”

'ALTIN SUDAN DA TOPRAKTAN DA DEĞERLİ DEĞİLDİR'

9 işçinin tonlarca zehirli toprak yığının altında kaldığını ifade eden Başkan Aydemir, sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye’nin en önemli baraklarını besleyen Fırat Nehri’ne çok yakın bir mesafede toprak kayması yaşandı. 9 işçi hala tonlarca zehirli toprak yığının altında. Erzincan İliç'teki Çöpler Altın Madeni’nde yaşanan büyük faciaya rağmen tek bir istifa olmadı, tek bir kişi sorumluluk dahi almadı. Bari utanın da özür dileyin! Altın sudan da topraktan da değerli değildir. Doğa sermayenin iştahına, kar hırsına terk edilemez. Madencilik sektöründeki yabancılaşma sınırlandırılmalıdır. Doğal kaynaklarımıza sahip çıkılmalı, kamu ve özel sektörün işbirliği içinde ciddi, tutarlı bir ulusal madencilik politikası hayata geçirilmelidir.”