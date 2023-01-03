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CHP'li Asa'dan huzurevine ziyaret
SİYASET 03.01.2023, 13:38
Bursa'da milletvekilliği aday adaylığı için CHP Bursa İl Başkan Yardımcılığı görevinden istifa eden Cevat Asa, seçim çalışmalarını sürdürüyor.BURSA (İGFA) - Henüz seçim takvimi açıklanmamasına rağmen Bursa'da saha çalışmalarını sürdüren CHP'li Cevat Asa, Huzurevi'ni ziyaret ederek, buradaki yaşlıları ziyaret ederek, moral verdi.
Asa'nın, Nilüfer ilçesinde bulunan İnci ve Tamer Altınmakas Huzurevi'ndeki yaşlıları ziyaretinde zaman zaman duygusal anlar yaşadığı da gözlerden kaçmadı.
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