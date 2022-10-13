CHP'li Altay: Yayımlandığının ertesi gün AYM'ye gideceğiz

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "dezenformasyonla mücadele" düzenlemesine ilişkin "Yayımlandığının ertesi günü Anayasa Mahkemesine (AYM) gitmeyi düşünüyoruz." dedi.ANKARA (İGFA) - CHP Grup Başkanvekili Altay, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan ile TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, "dezenformasyonla mücadele" düzenlemesi olarak da bilinen Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'ne ilişkin eleştirilerde bulundu.

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan'ın, AK Parti yetkilileriyle düzenlemeye ilişkin 50'nin üzerinde gerçekleştirdiği görüşmelerde uzlaşı arandığını belirten Altay, niyetlerinin "bağcıyı dövmek" olmadığını kaydetti. CHP'li Altay, "Bu yasa geçerse, biz AYM'ye hiç şüphesiz yayımlandığı günün ertesinde gitmeyi planlıyoruz. Ey AYM, bir paket daha getireceğiz sana, öyle görünüyor. İnşallah 10 Ağustos 2022'deki kararının tersine bir hüküm vermez." dedi.

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan da yasa teklifi üzerinde uzlaşı aradıklarını ancak bulamadıklarını dile getirdi. Özgürlükte, demokratik gelişimde uzlaşamadıklarını beliren Özkan, "Ceza maddeleri üzerinde uzlaşı arıyoruz. Bizim arzu ettiğimiz şey tutuksuz yargılanmayı sağlamaktır, 'hayır' diyor arkadaşlar. Biz üst sınırı 3 yıl olan cezayı 2 yıla indirmek istiyoruz. Gazetecilerin böyle bir suçla karşı karşıya kalmamasını istiyoruz ancak 'hayır' diyorlar" değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay'ın sosyal medya ve internet haberciliğine ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifine tepki amacıyla beraberinde getirdiği çekiçle cep telefonunu kırmasına ilişkin soruya ise Grup Başkanvekili Engin Altay, "Milletvekilimiz olayın vahametini bir görselle paylaşmıştır. Metal bir çekiçle girilmesi, elbette eleştiriye açık bir konudur. Milletvekilimizin buradan muradı, Meclise silah veya delici, yaralayıcı alet sokmak değil, gençlerin elinde son kalan telefonunda, sosyal medya ile özgürlüklerini kullanamayacaklarına farkındalık yaratmaktır" karşılığını verdi.