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CHP'li Altaca Kayışoğlu: Bursalılar iki yıl daha trene binemeyecek

SİYASET 21.11.2023, 14:55
CHP'li Altaca Kayışoğlu: Bursalılar iki yıl daha trene binemeyecek

Temeli 2012 yılında atılan ve 2016 yılında bitirileceği açıklanan Bursa-Ankara Yüksek Hızlı Tren Projesi'nin geldiği son noktayı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'na soran CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu , her sorulduğunda önlerine yeni bir tarih çıktığını söyledi. Kayışoğlu, "Bursalılar 2024'te de, 2025'te de Bursa-Ankara hızlı tren yolculuğu yapamayacak" dedi.

BURSA (İGFA) - CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, 2012 yılında temeli atılan 2016'da bitirileceği açıklanan Bursa-Ankara Yüksek Hızlı Tren Projesi'nin 2024'te de bitirilemeyeceğine dikkat çekti.

Son noktayı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'na soran CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Bakan Uraloğlu adına yapılan açıklamayı paylaştı. 

Altaca Kayışoğlu, nüfus açısından Türkiye'nin en büyük dördüncü kenti Bursanın uluslararası uçuş yapabildiği bir havaalanı olmadığı gibi sanayi kenti olarak da demiryolu ağı içinde olmaması düşündürücü olduğunu söyledi. "2012 yılında demiryolu ağına dahil edilmesi için temeli atılan Bursa-Ankara Yüksek Hızlı Tren Projesi ne yazık ki söz verildiği tarih olan 2016 yılında bitirilemediği gibi o dönemin valisi Münir Karaloğlu tarafından yapılan açıklamalarda 420 milyon lira gibi bir ödeneğin de yapılan yanlışlıklar nedeniyle çöpe gittiği vurgulanmıştır" diyen CHP'li Milletvekili, "Bursalılar hala projenin bitmesini bekliyor. İktidar kanadı ise sürekli olarak yeni ve yakın tarihler vererek sürecin ağır işlemesini geçiştirmeye çalışıyor" dedi. 

"Bu kaçıncı tarih verilişi" diyen Milletvekili Altaca Kayışoğlu, "2016 yılında neden bitmedi diye sorduğumuzda iktidar kanadı 2018'de bitecek dedi. Seçim üstü verilen bu yanıt daha sonra 2022'ye sonrasında 2023 dönüştürüldü. Bursa için önemli bir konuyu gündeme getirdikçe tarihin sürekli değiştiğini gördük. Soru önergemize verilen yanıta göre Bursalılar 2024'te de Ankaraya yüksek hızlı trenle gidemeyecek. Bakanlık, 2026'yı adres gösteriyor. Bursa'nın hızlı tren hasreti bitmemişken Bandırma'ya kadar uzatılması da ayrı bir soru işaretidir. Bandırma-Bursa arası bağlantı için de verilen tarih 2028'dir" diye konuştu.

BAKANLIĞIN SORU ÖNERGESİNE VERDİĞİ YANIT:

Bursa-Yenişehir YHT projesinde altyapı işlerinde %93,53, Bursa-Yenişehir arası ÜEST (Üstyapı, Elektrifikasyon, Sinyalizasyon ve Telekomünikasyon) işleri ile Yenişehir-Osmaneli arası altyapı ve ÜEST işlerinde ise 'lük ilerleme sağlanmıştır.  Bursa-Yenişehir-Osmaneli Hızlı tren hattının 2026 yılında. Bandırma bağlantısının da 2028 yılı içerisinde bitirilmesi planlanmaktadır.

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