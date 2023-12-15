CHP'li aday adayı Mimar Tamay: İzmir Bucalılar 24 saat odamı izleyebilecek

İzmir'de CHP Buca Belediye Başkan aday adayı mimar Erkut Tamay, vatandaşların 24 saat makam odasını izleyeceğini söyledi.İZMİR (İGFA) - İzmir Türk TV Ekranlarında yayınalanan ”Herşeyi Konuşalım”programında Yunus Karakaya’nın konuğu olan CHP Buca Belediye Başkan Aday Adayı projelerinin ve ekibinin hazır olduğunu söyledi.

Buca seçmeninin projeleri ve kendisi hakkında bilgi alıp kendisini tanımasını isteyen Tamay, "Kampanya dönemi boyunca Bucaklılarla birebir iletişim kurmak için bütün kaynakları kullanmak istiyorum. Tek dileğim gerçek anlamda Mimar Erkut Tamay kimdir? Projeleri nelerdir? Hedefleri ve hayalleri nedir? Bunu onlara anlatabilmek" dedi.

Partisinin kendisini aday olarak gösterip seçildiği takdirde makamında oturan değil halkın arasında dolaşıp sorunlarını dinleyen bir başkan profili çizeceğini dile getiren Tamay, "Bir bavul dolusu proje hazır. Dosya dosya hazır. Bu projeler bir bütün. Daha önce bazılarını tek tek paylaşmıştım. Aslında hepsi bir bütünün parçası. Hepsi birbiriyle bağlantılı. Bu süreçte bu projelerimin hepsini paylaşacağım. Bucaklıları şaşırtacak projelerimin olacağını şimdiden müjdelemek isterim. Bunun dışında sokağıyla, mahallesiyle, semtiyle, ilçesiyle ilgili dilek, öneri ve temennilerini iletmek isteyen herkese de kapım açık. Birlikte çok daha güzelini hayata geçirebiliriz" dedi.

Şeffaf bir belediye başkanı olacağınında altını çizen Tamay, makam odama koyduracağım kameralarla seçmenlerin kendisini izleyebileceğini söyledi.

Mimar Tamay, ilçe trafiğinin kilitlenmesinde önemli etkisi olan Nato Kavşağı'ndaki trafik akışını hızlandırmak amacıyla alt ve üst geçitleri kapsayan bir proje hazırladığını da belirterek, tasarımını çizime dönüştürdüğünü, hazırladığı projesiyle Buca'nın trafik yükünü taşıyan birkaç yerden birisi olan Nato Kavşağı'nda trafiğe çözüm getirmeyi amaçladığını sözlerine ekledi.