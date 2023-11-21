CHP'li aday adayı İsmail Karabel'den Genel Merkez'e ziyaret

Menderes Belediye Başkan Aday Adayı İsmail Karabel, CHP Genel Merkezi'ne özel bir ziyaret gerçekleştirerek adaylık süreci için kendini tanıttı. Ankara çıkarmasında, CHP'nin önde gelen isimleriyle buluşan Karabel, olumlu görüşmelerle dikkat çekti.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Menderes Belediye Başkan aday adayı İsmail Karabel, CHP Genel Merkezi'ni ziyaret ederek aday adaylığı süreciyle ilgili parti yöneticilerine detaylı sunum gerçekleştirdi.

Ankara ziyaretinde, Karabel önce CHP İzmir Milletvekili ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel ile bir araya geldi, ardından CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan ve Aylin Nazlıakaya'yı ziyaret etti.

Karabel, CHP Genel Merkezi'ndeki görüşmelerle ilgili yaptığı açıklamada, Menderes Belediye Başkan Aday Adaylığı hakkında detaylı bilgiler sunduklarını ve yöneticilere özel sunum dosyalarını ilettiklerini belirtti.

Görüşmelerin olumlu bir atmosferde geçtiğini ifade eden Karabel, aday adaylığı hakkında yöneticilere sunum dosyalarını ilettiğini ve görüşmelerin olumluy geçtiğini söyledi.

CHP İzmir Milletvekili Deniz Yücel ile gerçekleşen görüşme sonrasında CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan ve Aylin Nazlıakaya'nın da ziyaretine katılan İsmail Karabel, Menderes ilçesinin belediye başkanlığı için aday adaylığı sürecinde önemli bir adım atmış oldu.

Görüşmelerin detayları hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, Karabel'in olumlu izlenimlerle ayrıldığı belirtiliyor.