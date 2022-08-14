CHP'li 11 belediye başkanından kamuoyuna ortak açıklama

CHP’li 11 Büyükşehir Belediye Başkanları Tekirdağ’da bir araya geldi. Yapılan basın açıklamasında belediyelerin yaşadığı maddi zorluklara dikkat çekilirken, ayrıca sağlık çalışanlarının özlük haklarının düzeltilmesi için ortak çağrıda bulunuldu.TEKİRDAĞ (İGFA) - CHP’li büyükşehir belediye başkanları geleneksel hale gelen ‘Büyükşehir Belediye Başkanları Buluşması’nın 11’incisinde, Tekirdağ'da bir araya geldi. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen katıldı. Belediye Başkanları geleneksel hale gelen buluşmalarında gündemi değerlendirmek üzere toplantı gerçekleştirdi. Toplantının ardından başkanlar ortak bir basın açıklaması yayımladı. Açıklamada belediyelerin yaşadığı maddi zorluklara dikkat çekilirken iktidara, sağlık çalışanlarının özlük haklarını düzenleme çağrısında bulunuldu.

Açıklamada Şu İfadelere Yer Verildi

Büyükşehir Belediye Başkanları olarak düzenli aralıklarla gerçekleştirdiğimiz toplantılarımız için bu kez “Marmara’nın İncisi, Mavi Gözlü Kent” Tekirdağ’da bir araya geldik.

Toplantımızda, ülkemizin içinde bulunduğu mevcut ekonomik tablo, tarım ve hayvancılığa cazibe kazandırılması noktasında kırsal kalkınmada yerel yönetimlerin rolü, su kaynaklarının verimli kullanımı ve çevre kirliliğinin önlenmesi, gıda güvenliğinin sağlanması, küresel iklim değişikliğiyle mücadele ve geleceğimiz için yeni nesil eğitim modelleri hakkında fikir alışverişinde bulunduk.

Bu çerçevede Cumhuriyetimizin ilk yıllarındaki büyük kalkınma hamlesinin yapı taşı olan İzmir İktisat Kongresi çalışmaları ele alınırken, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tunç Soyer de “İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi” çalışmaları hakkında sunum gerçekleştirdi.

Ülkemiz ekonomisinde yaşanan ağır tablonun vatandaşlarımıza olan yansıması ve maliyeti her geçen gün artmaktadır. Belediyelerimiz de bu ağır koşullar nedeniyle ekonomik açıdan ciddi sorunlar yaşamakta, sıkıntılar çekmektedir. Tüm bu sorun ve sıkıntılara rağmen kurumlarımız, vatandaşlarımızın yaşadıkları sıkıntıları asgari düzeye indirmek için hiçbir fedakârlıktan kaçınmamaktadır.

Cumhuriyet tarihimizin en ağır ekonomik koşulları yaşamasına, maliyetlerin her gün katlanarak artış göstermesine karşın; ekmek, ulaşım ve su gibi temel konularda diğer gider kalemlerimizden tasarruf ederek halkımızın yanında olduk, olmaya devam ediyoruz.

Büyükşehir Belediyelerimiz, bir yandan halkçı yönetim modelini uygularken bir yandan da yatırım ve hizmetlerini aksatmadan büyük bir şevkle sürdürmektedir. Bu hizmetlerin önemli kısmı ise sanayi destekleri, kırsal kalkınma hamleleri ve sosyal belediyecilik uygulamalarından oluşmaktadır. İnanıyoruz ki bu zorlu süreci aşmanın yolu dayanışma ve üretimden geçmektedir.

Toplantımızda ayrıca sağlık çalışanlarımızın son dönemde gittikçe artan mesleki sorunlarını ele aldık. Halk sağlığı için büyük bir özveriyle hizmet veren çok değerli sağlık çalışanlarımızın özlük haklarının iyileştirilmesi ve sağlıkta şiddetle mücadeleyle ilgili yasal düzenlemelerin bir an önce yapılması konusunda çağrıda bulunuyoruz.

Toplantımız vesilesiyle milletimizin bağımsızlık ve hürriyet sevdasının nihai vesikası olan 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı şimdiden kutluyor, başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi şükran ve minnetle anıyoruz. Tarihimizden aldığımız yüce sorumlulukları geleceğimize dair nice umutlarla bütünleştirmeye, bugüne dek olduğu gibi bundan sonra da çok çalışmaya ve ara vermeksizin üretmeye devam edeceğiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.