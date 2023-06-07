CHP kurultay takvimi belli oldu
CHP'de dün gerçekleşen MYK toplantısında, kongre takviminin başlaması ve takvimin ilanı kararı alındı.ANKARA (İGFA) - CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), il ve ilçe kongrelerinin takvimini belirledi.
Dün yapılan MYK toplantısında, kongre takviminin başlaması ve takvimin ilanı kararı alındı.
Buna göre, yarın muhtarlık esasına göre tanzim edilmiş üye çizelgeleri hazırlanmaya başlanacak. Üye çizelgelerine ilişkin işlemler 27 Haziran'a kadar sürecek.
İlçe kongresi delege seçimleri 3 Temmuz'da başlayacak, 30 Temmuz'da sona erecek.
5 Ağustos'ta yapılmaya başlanacak ilçe kongreleri ise 10 Eylül'de son bulacak.
İl kongrelerinin başlangıç tarihi de 16 Eylül olarak belirlendi. 15 Ekim'de bitecek il kongrelerinin ardından Parti Meclisi'nin belirleyeceği tarihte olağan kurultay yapılacak.
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|55
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|36
|52
|12. Altay
|36
|40
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|36
|39
|14. Tuzlaspor
|36
|38
|15. Gençlerbirliği
|36
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|16. Altınordu
|36
|35
|17. Adanaspor
|36
|25
|18. Denizlispor
|36
|23
|19. Yeni Malatyaspor
|36
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|38
|89
|2. Arsenal
|38
|84
|3. M. United
|38
|75
|4. Newcastle
|38
|71
|5. Liverpool
|38
|67
|6. Brighton
|38
|62
|7. Aston Villa
|38
|61
|8. Tottenham
|38
|60
|9. Brentford
|38
|59
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|38
|52
|11. Crystal Palace
|38
|45
|12. Chelsea
|38
|44
|13. Wolves
|38
|41
|14. West Ham United
|38
|40
|15. Bournemouth
|38
|39
|16. Nottingham Forest
|38
|38
|17. Everton
|38
|36
|18. Leicester City
|38
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|19. Leeds United
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|31
|20. Southampton
|38
|25
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|38
|88
|2. Real Madrid
|38
|78
|3. Atletico Madrid
|38
|77
|4. Real Sociedad
|38
|71
|5. Villarreal
|38
|64
|6. Real Betis
|38
|60
|7. Osasuna
|38
|53
|8. Athletic Bilbao
|38
|51
|9. Mallorca
|38
|50
|10. Girona
|38
|49
|11. Rayo Vallecano
|38
|49
|12. Sevilla
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|38
|43
|14. Cadiz
|38
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|15. Getafe
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|42
|16. Valencia
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|41
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|40
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|25